Broncas por lagunas de agua estancada

Quienes ya no saben qué hacer ante las broncas que ocurren por constantes lagunas de aguas acumuladas y calles en malas condiciones es la raza de la colonia Obrera Campesina, pues por la calle Galaxia es un caos para transitar, por lo que le hacen el llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que los voltee a ver ya que son muchas las denuncias por este conflicto y hasta la fecha no han obtenido ninguna respuesta favorable a la petición. Si tú eres de las familias afectadas y quieres hacerle ver al presidente la situación que se vive todos los días llama al “fon” (667) 169 7656.

>Chamba para inspectores

La capitanía de puerto va necesitar muchos inspectores para cumplir con el requerimiento de que todos los turistas y tripulantes que arriben a Mazatlán en los cruceros vengan vacunados contra el covid-19. Son cerca de 5 mil personas las que llegarían tan solo en el barco del 24 de agosto. Así que por ahí habrá mucho trabajo. Si aún no consigue una oportunidad laboral, llámele al capitán del puerto, José Enrique Mora. Aquí le dejamos el teléfono para que le llame: 669 982 8413.

>¿Estás sin trabajo?

Si buscas una buena chamba y que no les importe pasar varias horas bajo los fuertes rayos del sol para que las calles de las comunidades de Salvador Alvarado e incluso de la ciudad de Guamúchil queden sin baches ni hoyos, hoy está de suerte: la Dirección de Obras Públicas lo anda buscando pues tal parece que con el personal que cuentan no es suficiente para atender las peticiones y mejoren las calles. Si usted está interesado en el jale lo único que tiene que hacer es echarle la llamada al mero mero Hugo Alberto Soto Mata, al teléfono 6737320638, pa’ que lo contrate de inmediato, que hasta los mismos regidores de oposición abordaron en cabildo el tema y lo pusieron sobre la mesa. Si cree poder ser el adecuado échele un telefonazo.

>Caminos intransitables

La raza del ejido La Esperanza en el municipio de El Fuerte necesita con urgencia les echen la mano con las calles del poblado porque están todas amoladas y ya les urge la pavimentada. Ya se dejaron venir las aguas y muchas de estas calles están que no se puede ni andar. Por fa, alguien que conozca a la alcaldesa Nubia Ramos pa que le diga de esta bronca o llámele al teléfono 698 893 0320 y pásele el recado. ¡Urge!

> Oídos sordos

Si hay una institución a la que le llueven quejas todos los días es precisamente a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, pues cuando no son fugas de aguas negras, es por baja presión, obras inconclusas y muchas cosas más, pero en lugar de agarrar el toro por los cuernos y asumir su responsabilidad, la gerente de la Jumapag no da ninguna declaración, tal vez porque no tiene mucho qué decir o simplemente le da miedo meter la pata. Sería bueno llamar al teléfono 687 871 1857, para preguntarle a Alejandra Valdez Arellano qué es lo que hace ella ahí como gerente de Jumapag, pues para encerrarse en una oficina y no afrontar los problemas que su trabajo conlleva, cualquiera pudiera desempeñar el papel que ella realiza en estos momentos.