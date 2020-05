Broncas por lagunas infecciosas en Culichi

Quienes ya no saben qué hacer ante las constantes lagunas de agua acumulada y calles en malas condiciones, son los habitantes de la colonia Obrera Campesina, pues por la calle Galaxia es un caos para transitar, por lo que le hacen el llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que los voltee a ver, ya que son muchas las denuncias, y hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta favorable. Si tú eres de las familias afectadas y quieres hacerle ver al presidente culichi la situación que se vive todos los días desde hace años, favor de llamarle al “fon” (667) 169-7656.

> Piden misericordia

La gente que vive por el bulevar Adolfo López Mateos, en la colonia Jiquilpan de Los Mochis, quiere que la raza de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) tenga un poquito de misericordia en esta época de pandemia pa que arregle de una vez por todas una fuga de drenaje que hay por este bulevar, entre el también bulevar y la calle Agrarista, y es que está tan intenso y tan cerca de los cantones, que las familias tienen miedo de enfermarse con esa cochinada de agua casi a la entrada de sus casas. Ahí si usted sabe cómo es que a alguien se le pueda inyectar aunque sea un poquito de misericordia, por fa, échele el fonazo al chaca de la dependencia, Aarón Blacke, al (668) 812-0404, pa que se haga la machaca y se acabe esta angustia en la colonia. ¡Arre!

> Chamba para carroceros

Si le entiendes a la carroceada de vehículos, sabes cómo pintar naves y hasta le haces a la reparación de asientos, esta es tu oportunidad de brindarle a tu municipio un poco de tu bondad y echarle manos a la obra a todos los urbanos que de plano están pa’l arrastre, pues tal parece que de plano no van a echarles la manita de gato que les urge. Si deseas ayudar, puedes comunicarte directamente con Ricardo López, el chaca de la Alianza de Transporte Urbano, o llámale al “fon” (687) 872-7606.

> Inseguridad en el puerto

El director operativo de la Policía Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, presume que no han bajado la guardia durante la cuarentena que se vive en Mazatlán y que se mantiene la vigilancia en los negocios que permanecen abiertos para que no sean víctima de los ladrones o saqueadores. Sin embargo, tal parece que estos operativos han fallado en el puerto, ya que los pillos traen de bajada a los patrulleros. Casi a diario se registran asaltos en tiendas de autoservicio y farmacias que se ubican en la ciudad. Por lo que se nota, el dire tiene el ánimo de disminuir los delitos, así que si es víctima de un asalto, no dude en marcar al número de emergencia, o de plano, a la oficina del comandante, al (669) 984-1087, para que ponga pilas a sus muchachitos.

> Por un mejor servicio de transporte

Se solicitan capacitadores que le enseñen a los choferes del transporte urbano de la ruta de la colonia Satélite, en la ciudad de Guamúchil, cómo coordinarse, para que cuando acabe la cuarentena estén chambeando al 100 y brinden un buen servicio a los usuarios, pues dice la raza de esta colonia que desde antes que comenzaran las broncas del coronavirus, los camiones ya estaban pasando a las horas que les daba la gana. Si te interesa el jale, márcale al delegado de Vialidad y Transportes, Leobardo López Montoya, al teléfono (673) 734-4229.