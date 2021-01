Broncas por mala recolección de basura

Vecinos de algunas colonias de la ciudad capital han estado denunciando a través de redes sociales las irregularidades en el servicio de recolección de basura, entre ellas la 22 de Diciembre. Los afectados señalaron que se tiene trato preferencial a quienes les dan dinero en estas fechas de fin de año, y dejan las bolsas de desechos de quienes no cooperan. Ante ello, los inconformes le hacen el llamado a las autoridades, en especial al gerente de Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, para que se regularice este servicio. Si sufre de dicha bronca, ponga su queja al fon (667) 785-0101.

> ¡Alto a las detonaciones de pirotecnia!

Urge raza que venga a reforzar los rondines para evitar la detonación de pirotecnia los primeros días del año, pues aunque lo fuerte se registra el mero 31 de diciembre, la gente sigue con la viada. Y con eso de que no saben ni por dónde les llegan los cohetes y no hay mucho control con la venta, pues se hacen por internet, las autoridades temen más descontrol. Si te interesa el trabajo, puedes comunicarte con el director del Instituto Municipal de Protección Civil, Francisco Soto, al teléfono (687) 871-8719.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> Urgen unos moldes

La raza de la colonia Insurgentes tiene una oferta y promoción a los comerciantes vendedores de huevos, y es que dicen que les prestan las calles para que la tomen de molde para hacer las carteras hueveras, están tan disparejas las calles que si ya no ganan una raspadita de parte de las autoridades, que encabeza en Salvador Alvarado Pier Angely Camacho, que por lo menos gane alguien con esas pésimas calles. Si le interesa esta oportunidad, échele un fonazo al jefe de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, al teléfono (673) 732-2770 y póngase de acuerdo, no vaya a ser que le ganen el jalón.

> Fallas en drenajes

A los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), lo que les urge de Año Nuevo es que les regalen un ojo, ¡sí!, un ojo, porque como que los que tienen no son suficientes pa checar bien una obra de drenaje que se está haciendo por el callejón Galeana, entre las calles Aldama y Constitución de Los Mochis, porque vecinos alegan que ya tienen como cuatro meses con los trabajos empezados, y nada que les meten mano los de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas), que dicen que son los encargados de la obra. Oiga, ahora que ya estamos en el 2021, por fa, háblele al bueno de la Japama, Aarón Blacke, al fon (668) 812-0404 pa ver dónde le deja el ojo pa que apure a los de la Ceapas a terminar el jale, ¡arre!

> Chamba para recolectores de basura

El H. Ayuntamiento de Escuinapa busca raza que le quiera entrar a la chamba de recolección de basura, pues últimamente no se dan abasto con el cochinero que deja la raza en la zona Centro. En lugar de que se mire más limpio, la contaminación aumentó, y no precisamente porque los honorables trabajadores de la comuna no hagan su chamba. Quien esté interesado en ayudar al pobre dire de Obras y Servicios Públicos en Escuinapa, José Guadalupe Ríos Rodríguez, favor de comunicarse al teléfono (695) 953-0019.