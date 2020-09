Brotan baches ante la llegada de la lluvia

Quienes denuncian una serie de broncas ante la presencia de baches son los vecinos de la colonia Lomas del Sol y alrededores en Culiacán, pues mencionan que desde el inicio de las lluvias las rúas se convirtieron en un terrible desastre. Los afectados indicaron que si de por sí el estado de las calles no es buena, con el paso de las lluvias está peor y es casi imposible transitar seguros por la zona. Ante la situación le hacen el llamado al gerente de Servicios y Obras Públicas, Manuel Ochoa Salazar, para que les dé una solución a la problemática. Si usted es de la raza, llame al “fon” (667) 785 0101.

> ¿Buscas chamba?

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán anda en busca de raza que le quiera entrar macizo al jale, pues ahora sí trabajarán duro para acabar con el desabasto de agua que hay en algunas colonias del puerto, esto con tal de que la raza ya no consuma agua de dudosa calidad, pues recientemente han detectado pipas cargando el vital líquido en puntos no autorizados. Quien quiera entrarle a la chamba pa’ acabar con el riesgo que la raza ha tomado con tal de tener agua, favor de comunicarse al teléfono (699) 915 7000, con el mero mero de la paramunicipal, Ismael Tiznado Ontiveros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> ¡Aguas con los topes!

Hay raza que pasa por la carretera Mochis-El Fuerte y que lo único que pide a los Gobiernos de Ahome y del Pueblo Mágico es que les pinten los topes que hay a lo largo de este camino, porque de al tiro que alegan que no se ven y se meten cada trastazo, que el carro parece que se va a destartalar por completo y los viajeros acaban todos desmoyerados. No quieren nada ostentoso o caro, solo algo que les indique que ahí hay un tope pa’ no meterse el estrellón referido. Ahí cuando pueda, y si es pronto mejor, échele los fonazos a los chacas de las dos comunas, a Billy Chapman, de Ahome, al 6688164009, y a Nubia Ramos, de El Fuerte, al “fon” (698) 8930320, pa’ que agilicen con su gente esta petición, o qué, ¿saldrá muy caro echarles una pintadita pa’ bien de todos?

> Calles como Venecia

Los que piden a gritos de desesperación que se actúe al respecto son habitantes del fraccionamiento Santa María en Guasave, donde precisamente hoy las calles parecían una postal de Venecia y apenas en panga se podía entrar sin terminar empapado, pero como ninguno tiene una lancha a su disposición, no les quedó de otra que decir “al agua pato” y a como pudieron intentaron quitar algunas coladeras con la ayuda de personal de Obras Públicas, pero al que les hubiera gustado ver es al dire Mauricio López Parra pa’ que se diera cuenta del broncón que viven cada vez que llueve; ahora no les va a quedar más que echarle la llamadita al (687) 871 8702.

>Gánate una lanita extra

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado que encabeza Gerardo Cervantes Mendoza, busca raza que ocupe una chamba extra pa´ que les ayuden a vigilar en el bulevar Las Fuentes perteneciente a la ciudad de Guamúchil, ya que los habitantes comentan que las piedras salen volando porque los automóviles y motocicletas pasan recio, pudiendo causar accidentes. Si usted le interesa echarse a la bolsa una lanita extra, comuníquese con el chaca de SSPyTM al “fon” 673) 7320637.