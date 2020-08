Brote de aguas negras pone en riesgo su salud

Quienes ya no saben qué medidas tomar ante las constantes aguas negras que se presentan por la calle Profesor José Ramón Díaz Franco, son los habitantes de la colonia Arboledas, pues llevan semanas con la misma situación, y pese a los reportes, las autoridades competentes no han hecho nada por dar una solución a la bronca. Por ello los afectados hacen el llamado de atención al gerente de Servicios y Obras Públicas Municipales de Culiacán, Manuel Ochoa Salazar, para que de alguna manera intervenga en el problema y les den una solución inmediata. Si usted es de los vecinos que se ven afectados por las aguas contaminadas que no dejan de resurgir en las calles, llame al “fon” (667) 785 0101.

> Basurón clandestino

Donde urge se ponga un freno al tiradero de basura es por un camino de terracería que conecta la comunidad de Corerepe con la colonia 24 de Febrero que se ubica en la comisaría de Gabriel Leyva Solano en Guasave, donde está tapizado parte del camino con basura de todo tipo, y lo peor aún es que sin mayor problema se ponen a quemarla. A ver si algún día de estos el dire de Ecología, Melquiades Ahumada, pudiera echarse la vuelta y poner orden, o de plano están pensando en llamarle al (687) 87-29235, pa’ dejarle unas bolsitas de desperdicio para el que hay en el basurero clandestino de la zona, y se dé cuenta del problemón que puede surgir si esta práctica sigue.

> Urge arreglar semáforos

Se buscan técnicos que le sepan machín al rollo de los semáforos, para que se lancen a darle una checadita a los semáforos peatonales en el Centro de la ciudad de Guamúchil, donde son contados los que sí funcionan y, en algunos de los casos, ya dejaron nomás el puro tubo. Si le entiendes a este rollo, márcale al chaca de Obras Públicas, Hugo Soto, al (673) 732 06 38.

> Chamba para abogados

La Administración del presidente municipal de Escuinapa anda en busca de un buen abogado, pues se les viene una gran bronca encima, luego de que la regidora de Morena, Martha Elena López Corona, los denunciara por acoso e intimidación. Interesados en la chamba, comunicarse al ( 669) 953 00 19 con el mero mero del Ayuntamiento del municipio del sur de Sinaloa, Emmet Soto.

> ¡Atención, réferis!

El secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gonzalo Gómez Flores, necesita con urgencia un réferi, tan bueno como el que permanece en el cuadrilátero con los mejores boxeadores de México, pues necesita controlar a los indígenas de Ohuira que se disputan la gubernatura tradicional y exigen la intervención de este funcionario para que se lance una nueva convocatoria para elegir al nuevo gobernador tradicional. Si sabes de alguien que pueda hacer el papel de réferi en estos rounds, favor de comunicarse con el funcionario estatal al teléfono: (667) 714-22-97.