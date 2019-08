Cada sesión de Cabildo se arma la gorda

Si eres de los que les gusta andar de mediador, ve y pide chamba en el Ayuntamiento de Culiacán, pa que asistas a los eventos y conferencias de cabildo del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, ya que en cada evento el alcalde y los reporteros de los medios de comunicación locales se ponen en disputa por los diferentes temas, entre ellos las fallas de los servicios públicos, por lo que no quiere dar su brazo a torcer y trata como culpables y mentirosos a los reporteros de distintos medios de comunicación. ¡Parece más un ring de pelea, que secciones de cabildo. Así que, si te quieres sacar la espina y ver cómo se pone el ambiente, postúlate al fon (667) 169 76 56.

> Bromas pesadas

Los de Protección Civil Ahome necesitan que en caliente alguien los apoye con un programa de sensibilización pa una que otra gente que nomás se la pasa haciendo bromas a los servicios de emergencia, sin pensar que esa lana, ese esfuerzo y ese tiempo puede utilizarse en atender situaciones de peligro reales. No como antier, que alguien les dio el pitazo de un cocodrilo en el fraccionamiento Jardines Zacatecas, por lo que se jalaron al lugar, y sí había un animal de estos, pero disecado. Ahí si conoce a alguien o si usted es bueno pa sensibilizar a las personas, échele el fonazo al chaca de PC, Salvador Lamphar Rodríguez, al (668) 816 38 12.

> Calles en mal estado

En Guasave se solicita raza que quiera ganarse un buen billullo. Lo que tiene que hacer es dejar en buen estado las calles de la colonia 24 de Febrero, pues con las lluvias quedaron hechas un chiquero, y el transitar por ellas se pone difícil. Si te interesa el jale y sabes arreglártelas con pocas herramientas, échale la llamada al mero mero de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López, al teléfono (687)871 87 00, pa que te comuniquen a su extensión de manera inmediata.

> Topes que no se ven pero se sienten

Se solicitan los servicios de un buen mecánico especialista en suspensiones pa que se vaya a la comunidad de La Esperanza, en Angostura, y ofrezca sus servicios a los automovilistas que circulan a diario por ahí, ya que, como los topes en la calle principal no están pintados, los chafiretes no alcanzan a frenar y los agarran con toda la viada, por lo que dicen que esto les está amolando sus naves. Si te interesa el jale, márcale al chaca de Obras Públicas, Álvaro Camacho, al (697) 734 00 40, por si necesitan el servicio o van a mandar pintar los topes.

> Poniendo un pozo

Si sabe de un geólogo, un técnico en hidrología, o ya de plano, un exinvestigador de la Conagua desempleado, por favor dígale que vaya con el alcalde de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave. Pues al munícipe le dio por ayudar a la administración del Hospital General de ese municipio a resolver el problema de agua potable y ahora andan buscando dónde construirle un pozo pa abastecerse. Si sabe de alguien, aquí le dejamos su teléfono pa que se lo recomiende: (695) 953 20 81.