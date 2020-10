Calles con baches, el ‘dolor de coco’ de todos días

Quienes denuncian continuar con una serie de broncas ante la presencia de baches, son los vecinos del fraccionamiento Lomas del Sol y colonias aledañas en culichi, pues mencionaron que siempre en épocas de lluvias las rúas se convierten en un terrible desastre debido a los “señores” orificios, y es casi imposible transitar seguros por la zona. Ante la situación, le hacen el llamado al gerente de Servicios y Obras Públicas, Manuel Ochoa Salazar, para que les den una solución ante la problemática que viven a diario. Si usted es de la raza afectada o tiene un problema similar y lo quiere ver con las autoridades del municipio, llame al fon (667) 785 0101.

> ¡Atención, raza!

La dirección de Obras Públicas de Salvador Alvarado, que dirige Hugo Alberto Soto Mata, anda en busca de unas cuantas agendas electrónicas pa apuntar todas las colonias que les falta cubrir, pues en la colonia Militar les urge que les manden la maquinaria por las calle Salvador Alvarado, entre el tramo del kínder Ángel Flores, y pa que no se le pase ninguna tendrá que agendarlo. Si sabes de alguien que venda este tipo de agendas, échale una llamada al dire de Obras Públicas al fon 6737320638.

> Chamba para guaruras

El Jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) en Ahome, Jorge Luis Heredia Arellano, necesita con urgencia un par de guaruras bien entrenados para quitarle de encima a maestros quejosos, pues no ha podido responderles ante las demandas del pago justo de sus quincenas y para no enfrentarlos ha permanecido encerrado a piedra y lodo. La chamba es fácil, para que el funcionario pueda salir de su guarida es necesario que alguien lo cuide, si saben de alguien que pueda hacer ese trabajo, favor de llamarlo directamente a su oficina al teléfono 668 177 9000.

> Urge un inspector

El Ayuntamiento de Rosario anda en la búsqueda urgente de un inspector, quien se dé la vuelta por todo Rosario en busca de lotes baldíos, pues últimamente se han vuelto un problema que la raza y los chacas del municipio no están dispuestos a tener, pues de los lotes enmontados sale todo tipo de animal ponzoñoso y pone en peligro a los rosarense, y como todo buen líder, Pedro Zambrano Corona, coordinador municipal de Ecología, está echándole machín ganas pa que la raza no se vea afectada. Interesados en conseguir la chamba, favor de comunicarse al 694 952 0410 con el coordinador municipal de Ecología.

> ¿Cuentas en cero?

Los que no están nada contentos con su exlíder son los sindicalizados de Jumapag en Guasave, y es que se presume que dejó en ceros las cuentas y no les reportó la lana como correspondía y ahora sí ni dónde pescar a Roberto Acosta, que después de perder en las pasadas elecciones ni cómo encontrarlo, por lo que no queda más que estar llamando al teléfono 687 871 1857, a oficinas de la paramunicipal, donde creen que por una u otra manera deben tener razones y esperan pronto se pare pa que rinda cuentas.