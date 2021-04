Calles en pésimo estado en la Rotarismo

Quienes hacen el llamado a las autoridades municipales, sobre todo al gerente de Obras y Servicios Públicos en Culiacán, Manuel Ochoa Salazar, son los vecinos de la colonia Rotarismo, pues señalan que tienen mucho tiempo con broncas ante la falta de mantenimiento de calles y alumbrado público por lo que viven en el olvido de las autoridades. La rúa Carmen Serdán y Calle Olivo son las rúas más intransitables, por lo que los afectados piden una solución inmediata. Si usted es de los vecinos que vive este problema o sabe de algún otro similar y quiere denunciar llame al “fon” (667) 785 0101.

>Broncas por recolección de basura

Los ahomenses quieren saber algo porque de plano que nomás se andan rascando la cabeza por no saber si salieron de Guatemala pa’ entrar a Guatepeor con el cambio de la empresa recolectora de basura, y es que era mucho el quejadero con los de PASA; con estos de OPEcología la raza pensó que tal vez sí iría mejor la cosa con ellos, pero de al tiro no ha cambiado nada. Quién sabe qué estará pasando y mientras las familias ahomenses se llenan de bolsas de basura afuera de sus cantones, que pa’ mala suerte de todos, los perros destrozan a cada rato. Ahí si puede, oiga, urge que alguien le eche el fonazo al mero de los servicios públicos en Ahome, Iván Roberto Gálvez Meza, al 6688164002, pa’ que diga la mera verdad de todo este embrollo.

>Urge pastillas para la memoria

Se buscan unas pastillitas para la memoria a ver si los trabajadores del Departamento de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Angostura se acuerdan de ir a revisar y reparar las luminarias de varias comunidades que se encuentran descompuestas, pues hace meses se veían constantes en esas labores. Si sabes dónde conseguir el medicamento, márcale al mero mero de Obras Públicas, Álvaro Camacho, al “fon” 697 734 00 40.

>¿Estás sin chamba?

Atención recién egresados de medicina, especialidades y fármacos, el Issste Mazatlán dará la oportunidad de sus vidas, pues anda en busca de personal que logre llenar los espacios que han quedado vacíos durante y antes de la pandemia, pues ya no quieren que los derechohabientes se quejen de que nunca hay médicos que los atiendan y cuando lo llegan a hacer no les surten las medicinas porque no tienen. Interesados, favor de comunicarse al teléfono 669 146 8503, con la directora de la clínica del Issste, Ana Eugenia Barrera Vivanco.

>Chamba de community mánager

La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave busca gente que le entienda bien a eso de la tecnología, que no tengo broncas de horarios y que le encante andar todo el día con el celular en la mano, esto para que se encargue de manejar las redes sociales de la corporación y que sea por ese medio que se atiendan las peticiones de vigilancia o cualquier situación que no sea una emergencia, esto para que sea más dinámico y además promueva la labor de los polis. Si te interesa el trabajo, puedes comunicarte con el director de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono 687 872 12 32. Será él quien, en caso de ser contratado, te proporcione el equipo celular que requerirás para hacer tu función.