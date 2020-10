Calles intransitables en Los Frenos

Quienes manifestaron tener una serie de broncas por constantes baches son los vecinos del fraccionamiento Los Fresnos, en Culiacán, ya que indicaron tener el mismo problema por todas las calles del sector, por lo que le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos Municipales, Manuel Ochoa Salazar, para que les dé una solución definitiva a dicha bronca. Si usted es de la raza afectada, ponga la denuncia al “fon” (667) 785 0101.

>Urge cubrebocas

El director de Salud Municipal de Ahome, Francisco Manuel Espinoza Valverde, anda en busca de los mejores cubrebocas que existan, de esos que no solo eviten el contagio de COVID-19, sino que también impidan que la raza respire el fétido olor a drenaje de Los Mochis y se enferme de otra cosa. La compra no la hará él solo, dice que irá a medias con el gerente de la Japama, Guillermo Blake Serrano; después de todo, el problema es de él, y solo se distribuirán con el pretexto de que son para enfrentar la pandemia. Si alguien sabe dónde los venden, pueden llamarle al funcionario de salud al teléfono de su oficina: (668) 818 3675, o al mismo gerente de la Japama a su oficina: (668) 812 0404.

>Chamba para albañiles

El Ayuntamiento de Mazatlán busca raza que le guste la chamba pesada, pues urge terminar de reparar la avenida Gabriel Leyva, ya que la tardanza del trabajo ha afectado un buen a los comerciantes de la zona y el encargado de Obras Públicas no aguanta el cargo de conciencia, por lo que busca reparar el daño aplicándose con la chamba pa que salga pronto. Además está buscando la manera de recompensar a los afectados, por lo que pide a la raza que le quiera entrar al jale pa sacar pronto la chamba, se comunique al 915-80-07 con el chaca del departamento de Obras Públicas, Juan de Dios Garay Velázquez.

>Adiós a la polvareda

Se solicita de la manera más atenta a todo aquel ciudadano o empresa que tenga a disposición camiones de los llamados “pipa” pa’ que se aviente el jale de regar las calles de las colonias en donde el polvo de plano no los deja vivir, pues en muchas tienen mala presión de agua y no pueden regar las amas de casa y el personal de Servicios Públicos nomás no se pone las pilas. Interesados acudir directamente con Rolando Gálvez, chaca del departamento de Servicios Públicos en Guasave, o echar la llamada al “fon” 687 872 2452.

>¡Atención, amantes de la naturaleza!

Se solicitan personas que amen al medio ambiente para que se den a la tarea de limpiar y cuidar que se mantenga limpia la orilla de la playa en el campo pesquero La Reforma, en Angostura, pues hay raza que deja basura tirada en cualquier lugar, lo que genera un foco de contaminación, situación grave si se toma en cuenta que en Playa Colorada se ha registrado una mortandad de peces recientemente, por lo que es importantísimo poner manos a la obra para evitar este tipo de casos. Si te interesa colaborar para mantener limpia la playa, márcale al mero mero de Ecología, Abelino Angulo, al 697 734 00 40.