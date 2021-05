Calles intransitables en Los Huizaches

Los vecinos de la colonia Los Huizaches, en Culiacán, hacen un llamado al presidente municipal, Miguel Ángel González, ya que aseguran estar cansados de vivir con el mal estado de las calles y que hasta el momento no les dan respuesta favorable ante las peticiones que han solicitado para que se pavimenten las calles del sector. Los afectados manifestaron que cada temporada de lluvias es peor la situación, por lo que esperan tener respuesta ante el mantenimiento de las rúas de la colonia popular. Si usted es de los que se ha visto afectado o quiere hacer un propuesta de cómo realizar este proyecto, llame al “fon” (667) 785-0101.

> Urge improvisar señalamientos

La Dirección General de Obras y Servicios Públicos en Guasave solicita llantas viejas, cubetas que no sirvan, palos de escobas y trapeadores, así como trapos viejos, de preferencia de color rojo, para improvisar señalamientos en cada uno de los grandes baches que abundan en la ciudad, pues no hay billullo para rehabilitar las rúas. Si tiene lo que se necesita y desea donarlo, puede comunicarse con Mauricio López Parra, chaca de la dirección, al teléfono 687-871-8702. Se enviará personal a recoger su donación.

> ¡Atención, vigilantes!

El H. Ayuntamiento de Mazatlán anda en busca de raza que le quiera entrar a la chamba de vigilante, y no precisamente para cuidar las entradas de la comuna, sino pa poner uno en cada punto donde la raza aprovecha la soledad y crean basureros clandestinos. Tal es el caso de uno que se encuentra en la entrada de la escuela primaria Ignacio M. Altamirano, en el fraccionamiento Jabalines. Quien le quiera entrar al jale, debe de comunicarse al 669-915-8009, con Miguel Luis Morales Lizárraga, director de Servicios Públicos Municipales, no sin antes tener en claro que no deberán tentarse el corazón pa’plicar multar a toda aquella persona que sorprendan tirando su basura en lugares prohibidos.

> Exigen más justicia

La raza de la colonia Santa Alicia, en la ciudad de Los Mochis, manifiesta estar harta de vivir entre los desperdicios que personas ajenas les dejan aprovechando la oscuridad que existe por las noches en la avenida Liverpool, ya que cada día los montones de basura crecen y esta bronca al parecer no tiene fin. Esto se ha convertido en un foco de contaminación y un nido pa los animales y temen por su salud. Por lo que le piden al director general de Seguridad Pública, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, que les eche la mano y les mande gente pa que le eche un ojo, sobre todo por las noches. Si usted también necesita más vigilancia y quiere denunciar, hágale una llamada al fon 668-815-2736 y expóngale su caso.

> Seria bronca por mortandad de ganado

Donde ya no hallan qué hacer con la bronca de la mortandad de ganado, es en Salvador Alvarado, y es que todo va de la mano con la falta de agua, lo que ha traído que no haya alimento bueno y los animales estén muriendo por falta de nutrientes, así que ahorita los ganaderos esperan un milagro para salir adelante de esta situación. Si sabes de un santito milagroso para que le recen con fervor, échale una llamada al presidente de la Asociación Ganadera Local, Salvador González, al teléfono 673-732-0894.