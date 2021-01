Calles intransitables en Vinoramas

Quienes se quejan de no poder transitar de manera segura en las calles son los vecinos del fraccionamiento Vinoramas, ya que hay grandes baches en todo el sector. Las rúas están intransitables tanto para los carros como para el peatón, razón por lo que se hace el llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que brinden una solución definitiva. Si usted es de la raza afectada y quiere proponer una solución en conjunto con las autoridades y vecinos llame al “fon” (667) 1580101.

La alcaldesa de Sinaloa municipio busca raza que le entienda a eso de las campañas turísticas, pues con eso de que la ampliación del malecón ya casi queda lista, y con todo el tiempo que estuvo paralizada la cuestión del turismo en el municipio afectando la economía, cuando la pandemia permita un poco reactivarse, se pretende lanzar una buena campaña para que la gente vaya a visitar al municipio y aproveche así la nueva parte del malecón. Si te interesa la chamba, puedes comunicarte con María León Rubio, chaca de la comuna, al teléfono 687 875 0191.

Dicen que ya ni llorar es bueno, pero la raza del Cerro de los Sánchez en el municipio de Mocorito no pueden dejar de llorar, porque se dicen abandonados y alejados de la mano de las autoridades municipales, porque le dicen a la directora de Obras y Servicios Públicos, Elizabeth Osuna García, que si ya no les va a mandar el carro recolector de basura, el raspado de calles y la reparación de las luminarias, que por lo menos les mande varias cajitas de pañuelitos pa´ secarse las lágrimas de tanto llanto. Si usted es gente emprendedora acérquese a la jefa o llámele al teléfono 697 111 5591 y ofrézcale una buena promoción para ver si así les cumple.

La raza mazatleca anda en la desesperada búsqueda de la famosa pastilla Ubicatex para darla de inmediato al delegado de Protección Civil en la zona sur, Óscar Roberto Osuna Tirado, quien asegura que se pondrán las pilas pa’ que la cifra por contagios COVID-19 no suba durante la Serie del Caribe, por lo que harán una atenta invitación a los porteños pa’ que respeten las medidas de seguridad. Lo que no sabe es que la raza hace poco o nulo caso a esas indicaciones, por lo que gran parte de los mazatlecos le quieren hacer llegar una de estas pastillas, pa que ubique bien cómo está la situación y se ponga las pilas pa armar otro plan por si la raza nomás no hace caso. Quien sepa dónde conseguirla favor de comunicarse al teléfono 669 132 8651, con el mero mero de la dependencia municipal.

En la colonia López Mateos de la ciudad de Los Mochis andan checando cómo le pueden hacer pa’ que los de la comuna se jalen a su comarca pa’ que le den un buen zarpazo de tigre al sector, y es que tomando en cuenta que se habla de más de 45 años de la colonia, todo está viejo y destartalado, como sus calles, el alumbrado público y el drenaje. Ahí le encargan los lopezmateenses oiga, que hable con Juan Francisco Fierro Gaxiola, el secre del Ayuntamiento, al 668 8164003, pa’ que diga qué hace falta pa’ que los de Obras Públicas y de Servicios Públicos Municipales hagan su tarea en el lugar, ¡arre!