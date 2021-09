Calles intransitables en la Huizaches

Quienes hacen el llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia Huizaches, pues aseguraron estar hartos del mal estado de las calles y que hasta el momento no les den respuesta favorable ante las peticiones que han solicitado para que se pavimenten las rúas del sector. Los afectados manifestaron que cada paso de época de lluvias es peor la situación de las calles. Si usted es de los que se han visto afectados o quiere hacer un propuesta de cómo realizar este proyecto, llame al “fon” (667) 785-0101.

> Mala inversión

Las diversas fuentes que se colocaron por toda la ciudad de Guasave hace algunos años y que, dicho sea de paso, sí le dieron otra imagen mientras estuvieron funcionales, hoy en día están abandonadas, pues las fuentes tienen agua sucia almacenada desde hace meses y todas están convertidas en criaderos del mosco transmisor del dengue. Sería bueno hablarle al director de Obras Públicas al teléfono 687-872-2452, para saber si Mauricio López Parra tiene alguna explicación de por qué se dejó de atender las fuentes, pues actualmente dejaron de ser un atractivo para convertirse en un foco de infección. Qué triste realidad.

> Como novias de rancho

Salir a dar el rol o hacer las vueltas pendientes al Centro de Guamúchil no es tan fácil para la raza que vive en Tultita y Las Fincas, y es que luego se quedan como novias de rancho porque los camiones urbanos no pasan, y los pobres se quedan esperando o batallando para ver cómo le hacen para irse, incluso algunos sueñan con que el camión del Prado se eche una vuelta a esas colonias de vez en cuando o, de perdida, que llegue a la entrada, más en los fines de semana que los camiones de La Gloria dejan de chambear bien tempranito y se tardan rato para pasar. La raza que trabaja para el Centro se gasta lo poco que gana pagando taxis para regresarse al cantón porque ya no hay camiones. Si usted tiene la misma bronca, échele una llamadita al delegado de Vialidad y Transportes, Ciriaco Vargas, al fon 673-734-4229, a ver si de casualidad no le sobra un camión para que lo mandé a la ruta de La Gloria.

> Necesitan una buena fumigada

A los vecinos del fraccionamiento La Joya y Prados del Sur, en la ciudad de Los Mochis, les urge una buena fumigada, ya que no aguantan los moscos. Con tanto baldío y terreno abandonado, se ha convertido en criaderos. Dicen que no están a gusto por el montón de estos insectos que hay en ese sector de la ciudad y temen que se puedan dar brotes de enfermedades como dengue, zika o chikunguña. Le piden al jefe de la Jurisdicción Sanitaria número Uno, Omar González, que se ponga las pilas porque ya le andan pedaleando la bicicleta. Los vecinos le harán una llamada al “fon” (668) 817-3096 para pedírselo formalmente.

> Gran oportunidad

Si anda bajo de billullo, vaya acercándose con el alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave. Dice que ya inició las gestiones para la rifa de los terrenos del CIP Teacapán, Playa Espíritu, como lo ordenó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La rifa será nacional y quizá le facilite a algunos para vender y sacar un extra de dinero. Aquí le dejamos el teléfono por si se anima: 695-953-0019.