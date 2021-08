Calles intransitables en la colonia Huizaches

Quienes hacen un llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, es la raza de la colonia Huizaches, pues aseguraron que ya están cansados de vivir con el mal estado de las calles y que hasta el momento no les dan respuesta favorable ante las peticiones que han solicitado para que se pavimenten las rúas del sector popular. Los afectados manifestaron que cada época de lluvias es peor la situación por lo que esperan tener respuesta favorable. Si usted es de los que se ha visto afectado o quiere hacer una propuesta de cómo realizar este proyecto llame al fon (667) 785 0101.

>Se buscan repelentes

La Jurisdicción Sanitaria III del Évora andan buscando empresas distribuidoras de repelentes para mosquitos, pues con eso de las lluvias las incidencias de estos insectos han aumentado y mucha de la sociedad no hace caso a las campañas preventivas y hacen constantes llamadas porque vayan a fumigar y van cada caída de casa, por lo que la mercancía hace falta. Si usted quiere entrarle a la chamba o sabe dónde poder encontrarlos hágales un paro a los de la Jurisdicción y márquele al mero mero Luis Víctor Velazco Zayas, al número 6737329433.

>Ahora sí que nada de sana distancia

La raza del ejido Ampliación Felipe Ángeles, en el municipio de Ahome, está muy molesta porque los callejones de esta comunidad cada vez se han ido reduciendo más. Los dueños de los solares han estado acaparando más espacios y ampliando sus terrenos desde hace tiempo; antes pasaban los carros, pero ahora ni de lado caben caminando los vecinos, menos los camiones de la CFE o la Japama para cuando se tenga una necesidad. Por lo que le piden a las autoridades tanto ejidales como del municipio de Ahome detengan este abuso porque las familias ya hasta se abrieron hacia el lado de la carretera para ampliar sus solares. De igual manera si usted quiere poner su denuncia formal hágalo al teléfono (668) 816 4002 con mucho gusto le atenderán.

>Chamba extra

Chamba extra. En la Dirección de Servicios Públicos en Guasave no les gustó para nada que les encomendaran la tarea de apoyar con la recolección de basura en las escuelas, ya que les molesta porque a pesar de todo los planteles tienen conserjes, estos no van a trabajar por temor al covid, y como si el personal del Servicios Públicos fuera inmune al virus, quieren que ellos sí se la rifen, mientras los otros están a gusto en sus casas. Sería bueno marcarle a la titular de la Sepyc en Guasave y Sinaloa municipio, Dora Alicia Soto Soto, al teléfono 687 872 8586, para ver qué opina de que las escuelas seguirán igual de sucias, mientras no metan en cintura a los conserjes y los hagan que desquiten lo que ganan.

>Atole con el dedo

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, está recontento porque según él, la disposición de que los negocios soliciten el certificado de vacunación a la gente que quiera ingresar, va avanzando. Sin embargo, el conocido también como Químico Benítez, debe saber que algunos establecimientos comerciales dejan pasar a la clientela sin necesidad de mostrar el documento, pues a como está la crisis no se darían el lujo de desaprovechar un consumidor. Así que podría ser que al alcalde le estarían dando atole con el dedo solo para llevarla tranquila con el gobierno. Para checar bien cómo está funcionado eso de los certificados de vacunación, planea inmiscuirse de incógnito en algunos establecimientos. Para hacerlo, necesita de un disfraz, si alguien tiene uno, márquela al fon 669 915 8000 y dígale que ya tiene su problema solucionado.