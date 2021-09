Calles llenas de baches en Vinoramas

Quienes se quejan de no poder transitar de manera segura en las calles, es la raza del fraccionamiento Vinoramas. La queja es debido a los grandes baches que hay por toda el sector, y es un peligro transitar por la zona, por lo que le hacen un llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que haga caso del daño y les brinde una solución a la mayor brevedad posible. Si usted es de los vecinos afectados y quiere proponer una solución en conjunto con el Ayuntamiento, llame al “fon” (667) 158-0101.

> Carretera intransitable

Urgen trabajadores pa que le entren a la reparación de la carretera al Ébano, Angostura. Como requisito, deben ponerse las pilas y que lo hagan de bolón pimpón y les guste el jale, pues la raza pide a gritos que se repare por las malas condiciones en que se encuentra. Si usted está interesado en la chamba, comuníquese al número telefónico 697-111-5592, con la mera de Obras Públicas, Elizabeth Osuna, pa que le diga cuándo puede empezar y por dónde.

> ¿Y el pavimento pa cuándo?

La raza del Ejido México, en el municipio de Ahome, ya le prendió vela al santo de su devoción pa ver si en la Administración entrante los contemplan pa un proyecto de pavimentación. Con las lluvias recientes que dejó Nora, quedó un lodazal en la mayoría de las calles, pues no cuentan con pavimentación. No se puede transitar en muchas de ellas y, en las que se puede, pasan trocas a toda velocidad, llenando las casas de lodo, y a uno que otro inocente le toca su baño de barro. Aprovechan para invitar a los habitantes de este sector a que hagan una llamada al presidente municipal sustituto, Juan Francisco Fierro, al teléfono 668-816-4002, pa que hagan su solicitud formal y quede evidencia de lo que se está pidiendo. ¡Urge!

> Playa cerrada

Aunque ya no hay amenaza de ninguna tormenta en la zona de Guasave, autoridades de Protección Civil decidieron mantener cerradas las playas a los bañistas, pues el fenómeno del mar de fondo aún está latente y no quieren que por culpa de algún imprudente se vaya a presentar algún hecho lamentable, como ya se han dado en la zona de Las Glorias y La Ensenadita, pues la gente no respeta las zonas delimitadas como peligrosas y es ahí donde se vienen los problemas. Habría que marcar al teléfono 687-178-9001 para ver si Macario Gaxiola Castro, titular de Protección Civil en Guasave, tiene una idea si este mar de fondo aún puede durar rato, pero, por lo pronto, la raza que va a comer a la playa tendrá que conformarse con solo mojarse los pies, pues cuando mucho solo eso les dejarán hacer.

> ¿Necesitas billullo?

Atención, personas que quieran llevarse una lanita extra, el Ayuntamiento de Mazatlán dará la oportunidad de ganarse unos pesos a toda aquella raza que se sume a terminar más pronto las obras en la Gabriel Leyva, sobre todo porque ahora, con tanta lluvia, la avenida quedó echa un desastre, aseguran transeúntes. Quienes quieran ganarse una feria, pueden llamar al teléfono 669-915-8007, con José Daniel Tirado Zamudio, dire de Obras Públicas en el charco.