Calles que parecen boca de lobo

Quienes le hacen el llamado a las autoridades, en especial al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia 16 de Septiembre, ya que ante la falta constante de iluminación en las calles, es un caos y ya no saben qué hacer ante ello, pues señalan que tienen varios meses batallando con el servicio público, por lo que las rúas lucen una oscuridad e inseguridad total. Ante esta bronca, los colonos señalaron vivir en constante miedo, pues las sombras de la noche han favorecido a los grupos vandálicos para realizar todo tipo de acto ilícito en la zona. Si usted es de las personas que se ven afectadas y desea hacer una denuncia formal, llame al “fon” (667) 187 01 01.

> Claman apoyo

Habitantes de la colonia Miramar perteneciente a la comunidad de La Reforma, en el municipio de Angostura, hicieron notar su descontento a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, pues dicen que las calles se encuentran en mal estado, por lo que piden ayuda a la Dirección de Obras y Servicios Públicos que encabeza Elizabeth Osuna García, para que se les mande echar viajes de piedra donde se enlagunan antes de que empiece la temporada de lluvias fuertes, pues la raza teme tener de nuevo la misma problemática de todos los años. Si te interesa colaborar con la necesidad que tienen los habitantes de la colonia Miramar, échale una llamadita al número (697) 734 0004, pa’ que le diga qué hacer.

> Pasarela de moda

Los de Juan José Ríos lo que andan organizando es una pasarela de moda pa’ los que les gusten los escenarios llenos de mugre, porque en eso es lo que se ha convertido un camino que está cerca del estero y que se guacha desde la carretera México 15, o sea que todo compa o dama que cruza por ahí se puede dar tinta del basurero que hay en la comarca y no solo eso, sino de raza sin amor por el medio ambiente, y de la falta de vigilancia y programas de prevención que debiera tener montados la Comuna. Ahí si puede, échele el fonazo al chaca de la Seguridad Pública en Ahome, Carlos Rodríguez, al (668) 8152736, y al dire del Medio Ambiente, José Grandío, al (668) 8154027, pa’ ver si desde donde están pueden ayudar a combatir este cochinero “pos” pa’ que no se dé la pasarela, o qué, ¿la quieren?

> Pastillas para la memoria

Quien parece necesitar pastillas para la memoria es el director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam), Ismael Tiznado, pues pese a que en diversas ocasiones se han manifestado habitantes de las diversas secciones del fraccionamiento Pradera Dorada por la falta de agua, nomás no hay resultados y los funcionarios solo dan largas en lugar de poner manos a la obra para solucionar el problema. Quien tenga las famosas pastillas puede comunicarse al (669) 915 70 00, con el bueno de la Jumapam.

> Urge una manita de gato

Donde urge que el director de Deportes en Guasave se eche una vuelta es por el Deportivo Colón, un espacio que cada año va de mal en peor, y en esta Administración no se le ha puesto mucho empeño por mantener al 100 el espacio. Ahora, con el nuevo director Fredy Peñuelas, a ver si le da por darle una checadita y empezar a mejorar. Si no se puede dar mantenimiento, por lo menos dar una cortada a machete a la maleza que rodea las canchas de basquetbol, o empezarán a reportarles al (687) 872 0776 pa’ que se ocupen de los espacios para hacer deporte, ya que ahorita no tienen mucho qué hacer porque no hay torneos.