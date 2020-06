Carencia de alumbrado público e inseguridad

Quienes manifiestan estar enfadados de la inseguridad y la falta de servicios públicos son los vecinos de la colonia El Barrio en Culiacán, ya que comentan que tienen años con la bronca y las autoridades no hacen nada pese a las constantes denuncias que realizan, por lo que le hacen el llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que les ayude con la mejora de los servicios, así como la vigilancia del sector, ya que el vandalismo se ha ido apoderando del lugar gracias a la poca iluminación de las calles. Si usted sufre de una situación similar llame al fon (667) 758 01 01.

> Canales y drenes limpios

Si usted vive cerca de un canal o dren pluvial y nota que aún las cuadrillas del personal del Ayuntamiento no las han limpiado, échele una llamada al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. La administración municipal reporta que casi el 100 por ciento de los cauces están listos para la temporada de lluvias y la limpieza evitará inundaciones. Así que si se anima, aquí le dejamos su número de teléfono: (669) 912 8000.

> Escasez del vital líquido

Quienes dicen ya no saber más qué hacer para que en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (Jmapam) les hagan caso y les arregle su problema, es la raza de la comunidad de el Limón, pues los habitantes comentan que ya tienen más de año teniendo escasez de agua y que la Jmapam nomás hacen como que se van a echar la vuelta para revisarla y no lo arreglan, situación que tiene a la raza con los pelos de punta. Si usted sabe de qué manera lo pueden arreglar, hágale el paro a la raza del Limón y marque al fon: (673) 735 0831 pa que lo comuniquen con Héctor Guadalupe Prado Ibarra, gerente de la Jmapamm pa ver si así van y lo arreglan de una vez por todas.

> Ya no hallan la puerta

Los que viven en la colonia Tabachines 2 de Los Mochis quieren que alguien les ayude a hallar por dónde entrar o salir de sus casas, porque alegan que ya no hallan la puerta con tantos atrasos que tienen donde viven, y es que cuando no son los baldíos llenos de animales, basura y matas, son las lámparas que no sirven o las enterradas calles que tienen que ningún Gobierno se acomide a pavimentarles. Ahí si puede, por fa, hágales el paro y háblele al alcalde de Ahome, Billy Chapman, al (668) 816 4009 pa ver si quiere ser él el que les ayude a hallar la puerta o si envía los funcionarios de las áreas correspondientes pa’l mismo fin.

> ¡Aguas!

Urge un altavoz o una bocina potente y un micrófono, así como también un carro de sonido, esto para que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave le avise a la raza cuando se pretenda cortar el servicio o cuando vaya a registrarse poca presión, pues los ciudadanos se encabritan con la repentina suspensión del vital líquido, sobre todo en las comunidades. Si tienes lo que se necesita, favor de echarle el grito al chaca de la junta, Nubia Puentes al teléfono: (687) 871 1857.