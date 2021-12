Carencia de alumbrado público en la Zapata

audima

Quienes le hacen el llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, es la raza de la colonia Emiliano Zapata, pues desde hace varios meses mantienen un caos total por la falta de alumbrado público, situación que ha generado pánico, pues la inseguridad en el sector es muy crítica, por lo que piden constante patrullaje policiaco en el sector o que se instalen lámparas luminarias para evitar hechos delictivos. Si usted es de las personas afectadas, llame al “fon” (667) 758-0101.

> Sueño navideño

Años y años pasan, y la central de camiones rurales del Centro de Guamúchil no recibe una manita de gato, aseguran los comerciantes que ahí laboran. Dicen que, además, la central no luce muy bonita por lo desgastada que está y el mal estado del callejón es un riesgo para los usuarios, porque la pobre gente se tropieza a cada rato con los restos de lo que un día fue una superficie pavimentada. La pobre raza que usa este espacio y los comerciantes sueñan con que el año que entra o para Navidad las autoridades les den la sorpresa de arreglar este lugar. Si usted quiere aportar a esta causa, échele la llamada a José Ricardo Cruz Rocha, director de Obras Públicas de Salvador Alvarado, al teléfono 673-732-2770.

> Ojos que no ven

La falta de alumbrado público, una grave bronca de seguridad en el ejido 20 de Noviembre Viejo, en Ahome; la gente de a pie de esa comunidad vive temerosa al caer la noche, debido a que las calles se vuelven peligrosas ya que la raza no ve por dónde camina y pueden tropezar con algún objeto, caer en un hoyo o, peor aún, que les salga al paso un malandrín y los asalte. Ante esta situación, los habitantes de esa comunidad piden que le echen una llamadita telefónica al director de Servicios Públicos Municipales, Feliciano García Mendoza, al teléfono 668-816-4009, para ver si atiende ese problema que tiene la raza del 20.

> Buscan agendas electrónicas y físicas

Atención, mazatlecos vendedores de tecnologías y papelerías, en Bienestar Social andan en busca de agendas electrónicas y físicas, además de alarmas, pues con las prisas de ir a entregar las becas Benito Juárez, se olvidaron de avisar con tiempo a todos los beneficiarios, tal como ocurrió en el municipio de San Ignacio, donde, además, quienes no alcanzaron a llegar para el cobro de la beca, les dijeron que tenían que acudir a las oficinas en Mazatlán para que les dieran solución, y finalmente solo les dijeron que quien no llegó, suerte para la próxima, pues ese pago se perdió y no hay manera de recuperarlo, por lo que ahora andan bien apenados y han decidido ponerse las pilas adquiriendo equipo de trabajo que no les haga caer en el mismo error, así que, si en tu jale puedes ayudar a conseguir estos objetos, puedes echarle la llamada al dire de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiu Guerra Martínez, al teléfono 669-915-8017.

> ¡Atención, raza!

La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave lanzó una convocatoria para todas aquellas personas que tengan problemas de insomnio, para que le saquen jugo a su mal y se ganen una buena lanita haciéndola de vigilantes en los puntos comerciales de mayor afluencia en todo el municipio, para ver si así siguen frenados los tonos y asaltos. Si te interesa el trabajo, puedes comunicarte directamente con el mero mero de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono 687-872-1232. La contratación es inmediata.