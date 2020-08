Carencia de servicios públicos en Zona Dorada

Las fallas de los servicios públicos sigue siendo un problema para los habitantes del fraccionamiento Zona Dorada, quienes señalan que, además de los constantes conflictos por la falta de iluminación en el sector, los parques se encuentran olvidados por las autoridades al no darles ningún tipo de mantenimiento desde hace varios meses, por lo que le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos municipal, Manuel Ochoa Salazar, para que atienda el problema. Si usted es de las personas que se ha visto afectada por la misma situación que se vive en el sector de Zona Dorada y quiere denunciar, llame al “fon” (667) 785-0101.

> ¡Atención, imprentas!

Se buscan imprentas donde se puedan imprimir de volada unos manuales en el que le expliquen a la raza las reglas que tiene que seguir para visitar los centros recreativos en el municipio de Angostura, pues ya se anunció que se usará la Fuerza Pública contra quien no acate las recomendaciones, y tras la llegada de la nueva normalidad, mucha gente se ha relajado. Si sabes dónde se pueden imprimir los manuales, márcale al director de Seguridad Pública, Sergio Lagunes, al (697) 734-0033.

> Gánate unos pesitos

La Dirección de Salud Municipal y la Jurisdicción Sanitaria No. 2 en Guasave busca gente que tenga mucho tiempo libre y que quiera ganarse unos buenos pesitos extras. Lo que tendrían que hacer es ayudar en las inspecciones de los lugares que aún no tienen permitido laborar, para que avisen si están trabajando, y así poder realizar las inspecciones, porque parece que de plano no entienden pese a las indicaciones. Si te interesa el trabajo, puedes comunicarte a los teléfonos (6987) 872-9228, de la Jurisdicción, o al (687) 871-8706, a Salud Municipal.

> Calles intransitables

Ahora que las pasadas lluvias dejaron las avenidas de Mazatlán como cráteres lunares, sería conveniente que le recordaran al director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay, que se ponga las pilas para darle otra asfaltada, pero que en esta ocasión lo hiciera bien, porque anteriormente estaban para llorar. Y es que transitar por la avenida Gabriel Leyva se ha convertido en un sufrimiento para los automovilistas, quienes además de registrar daños en sus vehículos, deben de tener mucha pericia al volante para no provocar un accidente. Así que no la piense más y márquele al ingeniero al “fon” (669) 915-8007 y reporte las malas condiciones de las avenidas del puerto.

> Urge una buena calculadora

La tesorera municipal de Ahome, Ana Elizabeth Ayala Leyva, ya se recorrió todas las tiendas de Los Mochis en busca de la mejor calculadora, y todavía no le salen bien las cuentas, tanto que esta quincena no le alcanzó para pagar el sueldo a los trabajadores del Ayuntamiento. Los activos y los jubilados se la pasaron haciendo fila de oquis en los cajeros automáticos, pues sus cuentas seguían en ceros. Si alguien sabe dónde encontrar una calculadora que haga magia y estire como elástico el dinerito de la comuna ahomense, que tanto le hace falta a la tesorera municipal, favor de llamarle al teléfono de su oficina: (668) 816-4006.