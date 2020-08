Carencias de alumbrado público e inseguridad

Quienes le hacen el llamado a las autoridades municipales son los vecinos de la colonia Lomas del Magisterio, pues señalan que ya tienen muchos meses batallando con el servicio de alumbrado público, razón por la que cada vez más se han visto afectados por los grupos vandálicos que abundan en el sector, pues se han aprovechado de esta deficiencia para hacer de las suyas. Es por ello que los afectados le piden al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, una solución definitiva al problema. Si usted es de las personas que se han visto afectadas por la misma bronca y busca una solución, llame al “fon” (667) 785 01 01.

> ¡Atención!

Urge un hipnotizador o una persona que conozca de técnicas para tranquilizar a la gente, aun cuando se encuentren bien encabritadas, para que se avienten el jale de poner en relax a todos los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guasave que pegan el grito en el cielo por la mala atención que se les brinda. Si te interesa la chamba puedes echarle la llamada a la chaca del nosocomio, Trinidad Leyva, al teléfono: (687) 872 06 03.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

> Buscan quién lo enseñe a rezar

El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ahora sí que necesita un milagrito para salvarse de las manifestaciones que se le vienen encima, como la que recién hizo la Asociación de Profesionales y Proveedores para Eventos (Apems), pues andan queriendo quemarlo con leña verde, ya que el alcalde dio chance de abrir antros y gyms en el puerto, pero no a los salones de eventos. Quien sepa qué santo recomendarle y cómo rezar un rosario, favor de comunicarse con Luis Guillermo Benítez, el mero mero de Maza, al teléfono: (669) 9158000.

> ¡Aguas en el Pueblo Mágico!

La gente de la comunidad de Capomos, en el municipio de El Fuerte, anda toda sacada de onda y quiere saber si en la comuna del Pueblo Mágico conocen algo que no se ha difundido a los demás, y es que “pos” parece que hallaron una raza especial entre los habitantes de esta comarca que no necesita agua pa’ sobrevivir, porque tienen seis días sin agua potable y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf) ni sus luces, no se apersona a arreglar el problema pero tampoco les manda pipas. Ahí cuando pueda, por fa, échele el fonazo al chaca de la Junta, Javier Solís, al (698) 8930348, pa’ ver qué sabe del tema, si lo soluciona de una vez por todas o si de plano hay que llamarle a Jaime Maussan pa’ ver si los extraterrestres se están llevando el agua. ¡Pos estos!

> Urgen pangas

Se solicitan unas pangas para que la raza pueda andar por la calle principal de la localidad de El Pochote, en Mocorito, a pesar que los vecinos han presentado la queja en la Dirección de Obras Públicas pa’ que les arreglen dicha área, y es que con estas lluvias la calle se convierte en enormes lagunas que hacen difícil la pasada. Si sabes dónde conseguir las pangas, márcale al mero mero de Obras Públicas, Fernando Nájar, al 673 735 02 92.