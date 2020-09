Carencias de alumbrado público en el Élite

Quienes solicitan la atención del Ayuntamiento de Culiacán para atender el problema de falta de alumbrado público, son los habitantes del fraccionamiento Élite, en especial los que viven sobre el bulevar Villas del Río. Comentan que ni las pasadas ni la nueva Administración han atendido la bronca, pese a las abundantes quejas realizadas. Los afectados le exigen al alcalde culichi, Jesús Estrada Ferreiro, que trabaje con su equipo para resolver el embrollo. Quienes se encuentren en la misma situación y quieren denunciar, favor de comunicarse con el mero mero de Culiacán al “fon” (667) 169-7656.

> Chamba para mensajeros

Habitantes de la colonia Las Garzas, perteneciente a la ciudad de Guamúchil, andan desesperados en busca de unos buenos mensajeros que sean jaladores pa que vayan y le den un recado al director de Obras Públicas, pues la raza comenta que el puente del canal está en muy mal estado y hasta las varillas se están levantando causan un peligro para los automóviles que transitan por el lugar. Si usted se anima a aventarse el jale, comuníquese con el mero Hugo Alberto Soto Mata al “fon” 673-732-0638, pa que vayan y lo arreglen.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> Urgen propuestas para generar lana

Ahora que andan muy activos los campos pesqueros y que seguramente no tardan en empezar las visitas de los compradores de camarón, así como de autoridades, aprovecharon los habitantes de la costa para invitar a la directora de Turismo en Guasave, Yamilet Sánchez, y se ponga las pilas y escuche propuestas que tienen en los campos pesqueros pa generar lana, porque no aparece su teléfono en el directorio de Ayuntamiento. Aunque cualquier propuesta se la pueden hacer saber al número del Ayuntamiento de Guasave, al “fon”: 687- 871-8700.

> Por una ciudad limpia

En el fraccionamiento Las Flores de Los Mochis no niegan la cruz de su parroquia, pero ya quieren que también la comuna ahomense asuma la responsabilidad que le toca, y es que, pos tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, y eso es lo mismo que está pasando en el lugar con tanto cochinero por tantos lados. Los vecinos dicen que sí tienen la culpa por tirar basura en la calle y baldíos, pero también los de Servicios Públicos la tienen al no hacer ni una brigada de limpieza, arreglada de alumbrado y de meter en cintura a los dueños de los baldíos pa que los tengan chaineados. Por fa, háblele al mero mero de la dependencia, Iván Gálvez, al “fon” 668-816-4009, pa ver si ya deja de andar agarrando la pata o matando a la vaca, como sea, y mejor se aplica con su chamba en Las Flores, ¿qué no?

> ¡Atención, escuinapense!

Si usted vive en Escuinapa y nota muy abandonado su pueblo, llámele al alcalde. Emmett Soto Grave trae un programa de jornadas en las comunidades, y en un solo día ponen al 100 las calles y espacios públicos con trabajos de limpieza, limpiando, descacharre. Además, revisan las líneas de agua potable y drenaje, el munícipe también escucha de manera directa las demandas y propuestas de los ciudadanos. Si se anima, aquí le dejamos su teléfono: 695-953-0019.