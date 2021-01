Carencias de alumbrado público en la Lázaro

Quienes denuncian constantes broncas en el servicio de alumbrado público son los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán. Los afectados señalaron que mantienen este problema desde hace varios meses, y pese a los reportes con las autoridades no se ha hecho nada por mejorar la situación que afecta a todos los habitantes del sector. Ante esta problemática hacen el llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que les brinde apoyo y una solución definitiva al conflicto. Si usted es de la raza afectada por la falta de iluminación, llame al fon (667) 7850101.

> Un partido extra

Quien arranca para un lado, luego para el otro, alza los brazos, pela los ojos y el desespero se le empieza a notar, es al as de las elecciones, el mero mero diputado local independiente, José Manuel “Chenel” Valenzuela, y es que ve que se reparte las candidaturas y nomás no logra tener un amarre, tanto que dice que está disponible para el que quiera, porque el va por la alcaldía de Salvador Alvarado. Por lo que le urgen que le hagan un partido porque ya se ha paseado por todos, y a todos ya que gana los abandona y se declara independiente; es tanta la traición que ya muchos partidos prefieren no arriesgar. Si le interesa echarle una manita, llámele al fon 673 732 2770.

> ¿Necesitas chamba?

La dirección de Ecología en Guasave busca con desesperación raza que durante la pandemia se haya quedado sin chamba y que necesite de verdad el trabajo. Tendrían que aventarse el jale de supervisar colonia por colonia y también todas las comunidades para verificar en qué sitios se encuentran solares baldíos y que además estén siendo utilizados como basureros públicos para no nada más echarles una buena limpieza, sino también buscar a los dueños y obligarlos a mantenerlos limpios. Si te interesa comunícate con Melquiades Ahumada Leal, al teléfono 687 872 1536.

> Foco de infección

El H. Ayuntamiento de Mazatlán anda en busca de un buen vendedor de cloro y aromatizantes, esto pa regalar a la raza que vive en el Alarcón y mitigar la peste e infecciones que la basura está generando, principalmente en avenida Delfines y calles aledañas, donde la última vez que la raza vio al camión recolector haciendo su chamba fue el 9 de enero, desde entonces ni sus luces, por lo que ahora, pa que los afectados al menos tengan un buen olor en sus colonias, el encargado de Aseo Urbano se encargará de hacerles llegar un bonche de pastillas aromatizantes y desinfectantes. Quien sepa de alguien que le pueda surtir una gran cantidad, favor de comunicarse con Miguel Luis Morales Lizárraga, jefe de Aseo Urbano, al teléfono 669 982 4433.

> Urge una chaineada a centro comunitario

En la colonia Nuevo Siglo, de Los Mochis, buscan como desaforados a ver quién les puede echar la mano con una chaineada, y de las buenas, al centro comunitario que tienen, porque desde que llegó la pandemia a la región lo tienen cerrado, lo que dicen está bien, pero en lo que no están de acuerdo es que la comuna lo abandone a su suerte, tanto, que ahorita alegan que parece jungla de tantas matas y basura que hay por todos lados. Ahí le encargan los ahomenses que viven por esos lugares que haga su obra del día, oiga, que le eche fonazo al chaca de los servicios públicos municipales, Iván Roberto Gálvez Meza, al 668 8164009 pa ver si son ellos los que pueden y deben limpiar la zona o que los oriente, pues, a ver quién puede, quiera y deba.