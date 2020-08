Carencias de servicios públicos e inseguridad

Quienes manifiestan estar enfadados de la inseguridad y la falta de servicios públicos son los vecinos de la colonia El Barrio, en Culiacán, pues comentan que tienen años con dichas broncas y las autoridades no hacen nada pese a las constantes denuncias que realizan, por lo que le hacen el llamado al alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, para que les ayude con la mejora de los servicios como vigilancia del sector, ya que el vandalismo se ha ido apoderando del lugar gracias también a la poca iluminación de las calles, lo que ha generado una soledad e intranquilidad para las familias del sector popular. Si usted sufre de una situación similar y la quiere reportar para que se trabaje en una solución definitiva, llame al “fon” (667) 758 011.

> Calles intransitables

Los vecinos de la comunidad de Álamo de los Montoya, perteneciente a la ciudad de Guamúchil, se quejan de no poder transitar por las calles debido a los grandes baches que hay por todo el poblado, razón por la que los habitantes afectados le hacen un llamado a las autoridades municipales, en especial al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, pa’ que les manden maquinaria para que les arreglen las calles y así no tener el temor de que los automóviles que transiten por el lugar se descompongan de tantos baches en los que caen, pues la raza asegura que le sacan la vuelta a uno y caen en dos. Si usted es uno de los vecinos afectados y sabe dónde conseguir la maquinaria, échele una llamada al chaca de Obras Públicas, al fon 673 732 0638, pa’ que se pongan las pilas.

> El alcalde de Mazatlán anda de presumido

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, asegura que no anda de campaña por la gubernatura del estado. Pero durante los últimas semanas no ha cesado de presumir lo logros de su gobierno. Ya realizó informes en Guamúchil, Badiraguato y ahora en Durango. Así que si usted no ha logrado esa reactivación que presume, llámele, quizá le eche la mano con las oportunidades nuevas que expone fuera del municipio. Aquí le dejamos su teléfono para que se pongan de acuerdo: (669) 9157000.

> Gánate unos pesitos extras

Urge raza que quiera trabajar durante los fines de semana en los principales centros recreativos de la ciudad, como el área del malecón María del Rosario Espinoza, para que se encargue de retirar a toda la gente que, sin importarle que todavía no se permite la estancia en los parques públicos, acuden incluso sin portar cubrebocas y mucho menos respetar la sana distancia. Si te interesa la chamba puedes comunicarte al (687) 872 12 32, con Miguel Ángel Martínez Catana, director de Seguridad Pública Municipal, pues tiene que asignar a decenas de agentes para que esté ‘arriando’ a la raza que no hace caso y los elementos se necesitan para atender otros reportes.

> Urgen pastillas de paracetamol

Los vecinos del fraccionamiento Las Canteras, en la ciudad de Los Mochis, quieren un paracetamol pa’ los dolores que chompa que les dan cada vez que pasan por la calle Pasadena, porque alegan que está toda maltratada y nadie hace nada por ella, y eso que ya la han reportado a la raza de la comuna; pero, la mera verdad, dicen que no han hecho nada pa’ acabar de raíz con el problema. Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al chaca de las Obras Públicas en el municipio de Ahome, Rael Rivera, al 6688164009, pa’ ver si no tendrá unos paracetamoles o diclofenacos que les regale, o ya si puede, pos qué mejor que les eche la mano arreglando la vialidad de una vez por todas, ¡qué dice!