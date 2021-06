Carencias de servicios públicos en Las Cascadas

Quienes le hacen el llamado a las autoridades culichis para que no los olviden en cuanto a las broncas que viven a diario a causa de falta de servicios públicos son los habitantes de la colonia Las Cascadas, ya que desde hace meses están viviendo en la oscuridad total así como la falta de vigilancia y mantenimiento de calles, motivo por el cual le piden al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, que les eche la mano en esta problemática y les dé una solución inmediata. Si usted es los que resultan afectados y quiere hacer la solicitud de apoyo a las autoridades del municipio llame al “fon” (667) 785 0101.

>¿Buscas chamba?

Si usted tiene vocación de servicio, vive en Mazatlán y anda buscando una mejor oportunidad laboral, llámele al alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres. El polémico Químico anda depurando su equipo de gobierno después de lograr la reelección durante las pasadas elecciones del 6 de junio. Ya le renunciaron dos directores de áreas y asegura que habrá más cambios, así que va necesitar nuevos relevos. Aquí le dejamos el teléfono para que le eche una llamada: 669 915 8000.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

>Esconde la cabeza

Mientras que en Guasave es casi de diario el que se den reportes para que sean atendidos por la Jumapag, sobre todo en el caso de fugas de aguas negras, la gerente de la paramunicipal ha entrado de nuevo en un estado inerte, ya que dice no darán declaración de ningún tipo. Es inconcebible que la única voz autorizada para tratar el sinfín de problemas que vive la Junta de Agua diga que no puede hablar, pues eso solo indica que no tiene argumentos para justificar todas las fallas de esa institución, y si esa va ser su postura, vale más que la gerente dé un paso hacia un costado y le busque por otro lado. Sería bueno que los usuarios marquen al teléfono 687 87 1 18 57 para ver si Alejandra Valdez Arellano se atreve a contestarles y justificar con argumentos de peso el porqué calla ante la ola de quejas que se le vienen encima por el mal servicio que se presta.

>Pastillas para la memoria

Atención raza, la gente de la comunidad de Caitime perteneciente a Salvador Alvarado, anda en busca urgentemente de unos cuantos frascos de pastillas que sirvan para la memoria y que funcionen muy bien para que las autoridades de las diversas dependencias las compren y las tomen pa’ ver si así si se acuerdan de que existen y que también recuerden que los servicios públicos deben ser tomados en cuenta; pues a decir de los habitantes, señalan estar olvidados por todas las autoridades pues ni sus luces de ellos para aquellos rumbos. Si usted sabe dónde poder conseguirlas hágales el paro y comuníquese con el mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, al “fon” 6737320638, pa’ que se arranquen a comprarlas y les empiecen a hacer efecto luego y se acuerden de ellos.

>Urge mayor vigilancia

La raza del fraccionamiento Valle Bonito en Los Mochis anda armando brigadas nocturnas pa poner un alto a los tirabasura y llevarlos ante la autoridad, pues la bronca de los lotes baldíos convertidos en basureros clandestinos ya los rebasó. Por lo que también le piden al chaca de Seguridad Pública, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, les echen la mano para tener más vigilado por las noches en el barrio. Si usted tiene la misma situación y quiere poner su queja, hágale una llamada al teléfono 668 815 2736 y plantéele una estrategia de vigilancia.

Síguenos en