Carencias en alumbrado en Lomas de Rodriguera

Quienes le hacen el llamado a las autoridades de Culiacán por constantes fallas en el servicio de alumbrado público son los habitantes de la colonia Loma de Rodriguera, pues señalaron continuar con la falta de iluminación en las calles, por lo que indicaron tener presencia constante de grupos vandálicos, por ello le piden al alcalde Jesús Estrada Ferreiro que considere le de solución colocando más luminarias para transitar de forma segura en las calles del sector popular. Los afectados señalan que una de las calles más afectadas es la Primera Sur, ya que solo tiene una lámpara que funciona. Si usted es de la raza afectados por dicha bronca, llame al fon (667) 785 0101.

> ¡Atención, raza!

¿Tienes una voz agradable, te gusta hablar mucho y además te hace falta una buena chamba? El Instituto Municipal de Protección Civil en Guasave tiene el trabajo perfecto, solo tienes que encargarte de estarle enviando mensajes de voz al director y al personal para que se pongan las pilas con las actividades que les competan, como participar en campañas contra la pirotecnia, porque aunque ya se escuchan de manera diaria las detonaciones de cohetes y a pesar de que ya hubo un incidente, no se ha visto nada de actividad preventiva. Si te interesa, comunícate con Guadalupe Soto, chaca de PC, al teléfono 687 871 87 00, para que te comuniquen de forma directa.

> Ganaderos necesitan de un milagro

Urge un milagro que pueda ayudar a los ganaderos de Mocorito a salvar su actividad, pues debido a las dificultades por las que atraviesan y la falta de apoyos, muchos de ellos están optando por vender sus hatos y buscar otra forma de subsistir, por lo que la ganadería está en peligro en este municipio. Si sabes de un santo milagroso, márcale al presidente de la Asociación Ganadera Local de Mocorito, Juan Leonel Montoya, al 673 735 00 55, para que le recen y ver si pueden salir del bache.

> Alto al robo de escuelas

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa busca raza que quiera unirse a sus filas, pues con los polis que cuenta no es suficiente pa garantizar la seguridad de los escuinapenses, y mucho menos que las escuelas no sean atacadas por amantes de lo ajeno, tal como ocurrió en la primaria Antonio Rosales, de donde los maleantes tomaron prestados un aire acondicionado sin fecha de vuelta, cosa que el chaca de los polis no está dispuesto a soportar. Interesados en el jale, favor de comunicarse al (695)95300, con el chaca de Seguridad Pública, Juan Carlos Nataren Ovaldo.

> Coperacha para estar iluminados

En la colonia Margarita de Los Mochis, sobre la calle Lombardo Toledano, andan haciendo una coperacha pa comprar un foco y ponerlo en el poste pa que el lugar esté bien iluminado, pues, aunque es una de las calles más transitadas por la raza de a pie y también en carros, el alumbrado público desde siempre brilla por su ausencia en un tramo, lo que lo vuelve un lugar harto peligroso pa trajinar. Ahí le encargo, oiga. Plis, háblele al bueno de los servicios públicos municipales, Iván Roberto Gálvez Meza, al 6688164002, pa que se pongan las pilas y cubran ese lío lo más pronto posible, ¡arre!