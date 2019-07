Carros amolados por culpa de las alcantarillas

Los que no paran de quejarse por fallas en el servicio de alcantarillado de Culiacán son los automovilistas, ya que este no ha estado funcionando muy bien que digamos, por lo que algunos ya se quedaron sin carro por culpa de las alcantarillas no señaladas, las cuales, en esta temporada de lluvias no se logran ver. Por eso, hacen un llamado al Ayuntamiento de Culiacán pa que se encargue de atender las fallas de los muchos servicios públicos que aquejan a la ciudadanía, pues este no es el único. Si usted tiene alguna queja, llame al (687) 715 92 65.

> Un superhéroe arreglatodo

La raza del ejido Goros Pueblo, en Ahome, anda buscando un superhéroe pa que resuelva sus problemas de drenaje, agua potable y calles en mal estado. Si usted sabe en dónde encontrar a un hombre valiente y con distintas habilidades pa arreglar de todo, haga el favor de echarle el fonazo al presidente del municipio, Guillermo Chapman Moreno, al (668) 816 40 02, pa que se apersone en el lugar de inmediato.

> Controlando la quema de basura

El departamento de Ecología en Guasave está buscando con desesperación raza a la que le guste andar de “pata de chucho”, pa que se aviente el jale de tener bien checadito el municipio y detectar cuando alguien queme basura, y así agarrar con las manos en la masa a los infractores. Interesados en la chamba, favor de echarle la llamada al chaca del departamento, Felipe Ruiz, al (687) 872 15 36.

> Temen inundarse

Urgen unas vallas lo suficientemente altas y a las que no se les filtre el agua pa colocarlas a la orilla del arroyo en la comunidad de Boca de Arroyo, Mocorito, pues apenas comenzaron las lluvias pa esos rumbos y el arroyo ya trajo un buen de agua, lo cual puso de nervios a la raza del lugar, al ver que el nivel del arroyo subía y subía. Si sabes dónde conseguirlas, márcale al director de Obras Públicas, Alexis López, al (673) 735 02 92.

> Indignan malos tratos

En la delegación de Cruz Roja de Concordia la gente está un poco insensible, por ello hace falta el apoyo de un profesional que brinde cursos de empatía y sensibilización a los que allí trabajan, pues la noche del jueves un menor fue mordido por una serpiente y la encargada, de nombre Carmina Ríos, primero pidió por adelantado el pago pa brindar el servicio, pese a que el adolescente iba en estado grave. Tal situación causó el repudio de los familiares y amigos, quienes criticaron lo insensible de la representante de Cruz Roja. Por ello, buscan gente capacitada que haga reflexionar a los empleados y no se repita esta situación. Quien se apunte, marque al (694) 968 10 16.