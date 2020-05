Chafiretes piden apoyo al gobernador

Quienes continúan afectados y le hacen el llamado al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, son los concesionarios del transporte urbano público. Señalan que, ante la emergencia sanitaria del coronavirus, no están sacando ni para el diésel; y si el mandatario estatal no los apoya, no podrán seguir prestando el servicio a la población. Los afectados señalan que no están sacando para los gastos de las unidades ni para el sueldo de los choferes, que tienen que sacar adelante a sus familias. En la actualidad, los camiones andan prácticamente vacíos, y los conductores se exponen aún más a los contagios, por esta razón piden a los usuarios que se protejan al subirse a las unidades para que también cuiden a los conductores. Si usted es de los afectados y busca una solución con el gobernador del estado, llámele al “fon”: (667) 758-7000.

> ¡Auxilio!

Los que están pidiendo a gritos que les echen una mano con el cochinero de camino que tienen, son los vecinos de las comunidades fortenses de Tres Garantías, Buenavista, Producto de la Revolución, Joaquín Amaro y Las Panguitas. Alegan que la vialidad que va a todos estos lugares está toda amolada y necesita, aunque sea, que la embalastren pa que los carros no se queden en los charcos y el lodazal ahora que ya llegó la época de lluvias. Ahí si puede, por fa, échele el fonazo a la mera jefa del Ayuntamiento de El Fuerte, Nubia Ramos, al (698) 893-0320, pa que le pase el recado si es que no llegan a sus oídos los gritos de la gente, ¡arre!

> Santito milagroso

Se busca un santito milagroso al que se le pueda rezar y que le haga el milagro a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), pues la lana que tenían de respaldo para usarla en caso de emergencia, ya se está acabando, y mucha raza tiene adeudo en el servicio, por lo que no se ve una solución pronta. Si sabe de algún santito, márquele al gerente de la paramunicipal, Héctor Prado, al (673) 735-0831.

> Abuso de autoridad

Los policías municipales de Mazatlán fueron evidenciados a través de un video en las redes sociales por la forma en que realizan sus detenciones, violentado los derechos humanos de las personas. Razón por la que el secretario de Seguridad Pública municipal, Federico Rivas, está muy preocupado, porque seguramente le lloverán recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y hasta denuncias ministeriales por abuso de autoridad. Por ello, planea capacitar a la tropa en materia de derechos humanos. Si alguien conoce a profesionales en la materia, no dude en marcarle al secre al (669) 984-1087, para que vuelva a mandar a la escuela a sus muchachos.

> ¡Alto a los asaltos!

La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave está en busca de personas que le entiendan a la robótica y a la electrónica pa ver si pueden aventarse la nada fácil tarea de inventar un sistema de seguridad o un robot que pueda impedir los asaltos. La corporación pagará lo necesario para las investigaciones y los prototipos, pero se requiere que el personal tenga amplia experiencia, pa que no salga peor el remedio que la enfermedad. Quienes crean poder con el ‘paquetito’, favor de echar la llamada al chaca de la municipal, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono: (687) 872-1232.