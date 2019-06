Cobran mal los exámenes y alguien debe responder

Quien debe ponerse las pilas con el orden de fin de clases es el secre de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, ya que se han presentado muchas irregularidades e inconformidad en cuanto a las cuotas de algunos pagos de exámenes de fin de cursos en algunas escuelas de la ciudad, por lo que les urge que alguien se haga cargo de esto. Si a usted le interesa ocupar el puesto o quiere ver la forma en que puede aportar pa dar este tipo de aclaraciones a los padres de familia, llame al fon 01 800 227 37 92.

> Urgen almohaditas

La raza del ejido Primero de Mayo, en Ahome, anda en busca de unas buenas almohaditas pa poder andar a gusto en sus carros por las calles de esta comunidad, pues las vialidades están pa’l traste, y al parecer a la comuna no le importa, pues desde hace mucho que no van a rasparlas. Si usted sabe en dónde pueden encontrar lo solicitado, favor de echarle el pitazo al chaca de Obras y Servicios Públicos del municipio de Ahome, José Carlos Grandío Navero, al (668) 816 50 06.

> Desactualizados

Donde no se ha puesto orden es en la página web del Ayuntamiento de Guasave, donde el primer formato que aparece es la lista de funcionarios, pero de cuando fungía como presidente municipal Armando Leyson Castro. Y es que quizá pa ellos no signifique un problema, pero sí lo es para aquellos ciudadanos que no saben quiénes son los funcionarios actuales que los representan y recurren a la tecnología pa saber nombre y apellido. Pero nomás se malinforman, pues todo está mal. Ahí si sabe de algún chaca en sistemas, pásele el tip a la presidenta Aurelia Leal llamándole al fon (687) 871 87 85.

> Atrapando informales

La mera mera de los comerciantes organizados del municipio de Mocorito anda buscando raza que le ayude al chaca de la presidencia municipal, Guillermo Galindo Castro, a mantener controlada a la raza que quiera aprovechar los días altos en el número de visitantes pa poner sus changarros de manera informal. Y es que dicen que los comerciantes establecidos están pagando todo y a la mera hora les dan permiso a diestra y siniestra a los informales que nomás ganan y se van. Si le interesa esta chambita, llámele (673) 735 02 75, y póngase de acuerdo.

> Combatiendo el robo hormiga

En Escuinapa, la Policía Municipal cuenta con apenas quince elementos, sin embargo, el Gobierno municipal planea detener el robo hormiga de mango que afecta a una de las principales actividades económicas de la región. Les van a faltar agentes, así que si usted anda desempleado, bien podría ofrecer sus servicios a la administración que encabeza el morenista Emmett Soto Grave. Aquí le dejamos su teléfono, por si se anima: (694) 952 04 10.