‘Como boca de lobo’ está el Valle del Agua

Quienes le hacen el llamado a las autoridades culichis, en especial al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, son los vecinos del fraccionamiento Valle del Agua, pues manifiestan vivir con el temor de que algo les pueda pasar ante la falta de lámparas luminarias en el sector, que ya “parece boca de lobo”, y es lo que causa una serie de broncas, como asaltos muy constantes, ya que la oscuridad favorece a los maleantes para que hagan de las suyas. Si eres de la raza que resulta afectada, ponga su queja al fon (667) 785 0101.

> Donadores de terreno

La raza del fraccionamiento Zapata anda buscando quien les done terrenito, porque pese a que la ley de Áreas y Espacios Verdes indican que todo asentamiento humano debe contar con un espacio como tal, nomás no tienen dónde. Así que si ya anda de buenas y no halla qué hacer, háblele al fon 673 732 2770 al mero mero jefe de Obras y Servicios Públicos, Hugo Alberto Soto Mata, para que le haga la donación a la raza y de paso le ayuda a que el chaca sorprenda a la gente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> En total olvido por las autoridades

En la colonia 72 de la ciudad de Los Mochis andan que no caben del desespero por conseguir alguien que les eche la mano con todas las carencias que tienen, oiga, como las calles entierradas, lámparas que de a tiro no sirven y amontonaderos de basura que nomás afean el lugar y llenan de infección el ambiente. Ahí pa cuando pueda, por fa, échele el fonazo al chaca de los Servicios Públicos en Ahome, Iván Gálvez Meza, al 6688164002, pa que diga qué puede hacer por los colonos y que le meta la carne al asador pa ayudarlos.

> Se busca proveedor de vacunas anti-covid-19

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Andrés Sidartha Hindú Pérez, anda en la búsqueda de un proveedor de vacunas anti-covid-19, pues la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y en esta ocasión personal de salud participará en los operativos, y por supuesto que no mandará a su personal a la guerra sin fusil, arriesgando la salud de decenas de enfermeros y médicos que aún no reciben la vacuna anti-covid-19, es por eso que está decidido a encontrar quien le surta las inyecciones pa proteger a su gente. Quien sepa de algún lugar donde conseguir el fármaco, favor de comunicarse al teléfono 669 136 0269, con quien conteste.

> Bajas sensibles

En el Instituto de Protección Civil en Guasave andan un tanto preocupados porque ya tienen encima el operativo de Semana Santa, y por lo menos un 20 por ciento de los voluntarios que los ayudan no podrán hacerlo este año, ya que son población en riesgo y no los expondrán a un posible contagio de covid-19. Habrá que ver también si solo ese porcentaje de elementos es el que no podrá asistir, porque de haber otros que estén en la misma situación, vale más que marquen al teléfono 6871823870 y pregunten por el director de Protección Civil, Macario Gaxiola, quien habrá de definir quiénes sí y quiénes no verán actividad en este importante operativo.