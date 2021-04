‘Como boca de lobo’ está la 4 de Marzo

Quienes manifestaron tener broncas en el servicio de alumbrado público desde hace meses son los vecinos de la colonia 4 de Marzo en Culiacán, por lo que le hacen un llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, esto para que le den solución inmediata ya que desde hace varios meses están viviendo la desagradable situación y los afectados indicaron que ya tienen miedo de salir de sus casas al oscurecer, pues es mucha la oscuridad que abunda en las calles del sector. Si eres parte de los habitantes que viven esta problemática pon la denuncia al “fon” (667) 785 0101.

>Estrellita dorada

La raza en Mazatlán anda bien contenta y agradecida con el secre de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, por no aprobar que los chiquillos regresen a clases presenciales aún, ps los estarían exponiendo al covid-19, por lo que pa premiar su decisión, los porteños han decidido mandar a hacer una megaestrella dorada en la puerta de su casa. Quien se quiera aventar el jale, favor de comunicarse al 669 195 9112, con el chaca de la SepyC.

>Haz una buena obra

Se buscan voluntarios para que se queden vigilando las áreas donde el personal de Obras Públicas vaya realizando limpieza en busca de erradicar los basureros clandestinos en la ciudad de Guamúchil, pues tal parece que más tardan en limpiar un área que la raza en volver a tirar basura o hacer su tiradero en otro punto, lo que convierte esa situación en cuento de nunca acabar. Si sabes de raza que desee aventarse el jale, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Soto, al 673 732 06 38.

>Calles intransitables

Por allá en la Villa Gustavo Díaz Ordaz, comunidad rural perteneciente al municipio de Ahome, andan organizando una marcha ahora que están de moda, pa’ ir todos a la dirección de Obras Públicas y pedirle a la autoridad que se pongan las pilas en el ejido, porque tienen bien descuidadas las calles, que ya parecen la Luna por el sinfín de cráteres que tienen. Mientras se organizan para esto, ahí le encargan le echen una llamada al mero mero de la dependencia, Rael Rivera Castro, al “fon” 668 816 5006, pa’ que vaya agilizando las cosas y mande sus cuadrillas a tirar aunque sea balaste y nivelen el terreno.

>Chamba para mecánicos

La dirección general de Obras y Servicios Públicos en Guasave solicita mecánicos con amplia experiencia y que no tengan problema de horario para que no vayan a salir con que no trabajan los fines de semana, pues lo que se necesita es que se reparen los camiones recolectores de basura que al parecer se encuentran descompuestos y por eso se han tenido retrasos en las rutas de la recolección, lo que ha provocado que la gente pegue el grito en el cielo, sobre todo las amas de casa que tienen que batallar para que los desechos no sean desparramados por animales callejeros. Si te interesa el trabajo, comunícate con Mauricio López Parra, el mero mero de la dirección, al teléfono 687 871 87 02.