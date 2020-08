Comunidades sin acceso a la tecnología

Algo que se ha notado mucho es la generosidad de familias y establecimientos que han decidido compartir su internet para todos aquellos alumnos o maestros que no cuentan con todo lo necesario para tomar las clases en línea; pero los que no han tenido consideración son las autoridades educativas. El secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López, solo ha dicho que tienen todo controlado, pero hay muchas comunidades en las que no tienen acceso a las tecnologías. Si usted sabe de alguien que está en la misma situación o quiere hacer el reclamo al secretario de Educación, llame al teléfono (667) 758-5100.

> Urgen sillas cómodas

Se solicitan unas sillas cómodas para que la raza de las comunidades de Angostura se siente a esperar que solucionen la bronca de la luz, ya que desde siempre han tenido el problema de que la luz se les va a cada rato, principalmente en temporada de lluvias. Aunque la alcaldesa ha estado al tiro gestionando con la CFE para que se arregle la bronca, en distintas comunidades la raza sigue pidiendo que le den solución al tema. Si sabes dónde conseguir las sillas, márquele a la presidenta municipal, Aglaée Montoya, al (697) 734-0040.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> Se busca capa de invisibilidad

El gerente de Japama, Guillermo Blake Serrano, busca con urgencia una capa de invisibilidad, como la que tiene el famoso mago Harry Potter, pues ya no halla dónde esconderse con tantas quejas en contra de la paramunicipal que representa. Y es que, para rematar, ayer, los dirigentes municipal y estatal del PAN le reclamaron el que sigan abiertos algunos socavones en la ciudad, situación que ha cobrado la vida de dos personas en Los Mochis. Hasta el momento no hay una solución definitiva a estos enormes hoyos provocados por el hundimiento de la tierra donde colapsa el drenaje. Si alguien sabe dónde conseguir esta capa que le ayude al funcionario a esconderse, favor de llamarle a su oficina al teléfono: (668) 812-0404.

> ¡A ponerse en línea!

La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave está en busca de entrenador personal, pa que ponga en línea a todos los polis, sobre todo aquellos que están pasaditos de peso. El punto es dejarlos ágiles pa cualquier corretiza, y así los malandros no se den a la fuga tan a gusto. Si cree que puede con la nada fácil tarea, échele el “fon” al chaca de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono: (687) 872-1232.

> ¿Qué pasa con el alcalde mazatleco?

Algo no anda bien con el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Desde que inició la cuarentena por coronavirus en Mazatlán, ha invitado a seguir los protocolos para evitar más contagios; sin embargo, él hace todo lo contrario. Muestra de ello es que muy pronto viajará a la ciudad de Los Mochis para, según él, promover el turismo en el puerto, por lo que ahora anda en busca de quien le surta un kit de protección, gel antibacterial, guantes, cubrebocas y un poquito de conciencia, pa que pueda predicar con el ejemplo. Quien sepa dónde conseguirlo, favor de comunicarse al (669) 915-8000.