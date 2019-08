Con este calorón, y se quedan sin luz

Los de la Comisión Federal de Electricidad de Culiacán deben ponerse las pilas, pues ya son varias las quejas de la ciudadanía por las fallas con las fuentes de luz de sus colonias, y dicen que ya son muchas las horas que tienen que soportar estar sin electricidad. Imagínese, en pleno verano, y tener que estar sufriendo calor, además de los mosquitos que se generan con la lluvia. Por lo que, si usted tiene otra queja que presentar, reporte lo sucedido al fon (667) 713 89 01.

> Polvos mágicos

Los habitantes de la comunidad La Laguna andan con todo buscando a alguien que cheque la silla presidencial de El Fuerte, pa ver si tiene algún polvito de no me acuerdo en algún lugar, porque afirman que nomás se sentó en ella la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal y se le olvidó por completo que les había prometido arreglarles el lío que tienen desde hace más de diez años con el agua potable, que nomás no llega, y pa poder tener aunque sea pa lavar una cuchara, tienen que comprársela a un particular que hizo un pozo. Ahí si conoce a alguien que le haga a este jale de checar la polvareda en sillas presidenciales, échele el fonazo a Nubia Ramos al (698) 893 03 20, pa que le diga cuándo puede darle un vistazo al mueble, ¿arre?

> Entretenimiento local

Se solicita personal que se quiera aventar el jale de poner al tiro los parques del municipio de Guasave, desde limpieza y pintura, hasta la rehabilitación de los juegos, todo pa que las familias que no puedan salir de vacaciones, tengan espacios sanos y limpios pa pasarla bien. Quien crea poder con el paquetote, favor de comunicarse con el chaca de Sedesol, Gerardo Peñuelas, al (687) 871 87 88.

> No llega el agua

Urgen unos electricistas pa que se vayan a la comunidad de Recoveco, en la zona sur del municipio de Mocorito, y le den su buena checada a las motobombas que abastecen de agua los hogares de aquellos rumbos, y así los reparen pa que se acabe la bronca de la falta de agua, ya que dicen los vecinos que es un chorrito el que les llega. Si sabes de alguien o te interesa la chamba, márcale al bueno de la JMAPAM, Fernando Nájar, al (673) 735 08 31.

> Falta personal

Si usted es bueno pa eso de nadar, córrale a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues el escuadrón acuático no se da abasto con los rescates de turistas que son arrastrados por las olas. Hace quince días rescataron a once personas en un solo día, mientras que el domingo pasado fueron ocho. Si se anima, llámele al secre Ramiro Lizárraga Medina, al teléfono (699) 984 10 87.