Contaminación por aguas negras en arroyo

Quienes le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos en Culiacán, Manuel Ochoa Salazar, son los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, ya que por la avenida Francisco Avilés se ubica un arroyo con aguas negras que genera olores y además le arrojan todo tipo de basura en el cauce; los afectados indican ya estar cansados de la situación y piden darle solución a la bronca. Si usted es de los afectados llame al “fon” (667) 785 0101.

>¿Vendrán tiempos mejores?

Por allá por el lado del ejido Rosendo G. Castro, en el municipio de Ahome, quieren ver si puede venir la Yuri a estas tierras pa’ que se aviente, eso sí, de a grapa, la rola esa de “Siempre vendrán tiempos mejores”, y es que andan todos aguachinados porque el ejido no camina ni pa’ tras ni pa’ delante, bueno, pa’ tras sí porque le faltan calles por pavimentar y hay solares baldíos por montones en la comarca. Quieren sentir el apapacho que alivia aunque sea con la rola de la jarocha. ¿O qué? ¿Sí se podrán ver tiempos mejores antes de contactar a la güera de la voz potente? Quién sabe, ahí si puede, pregúnteselo por fa al chaca de las Obras Públicas municipales, don Rael Rivera Castro, al (668) 8165006 pa’ ver qué responden a esto y ver si puede la comuna seguir pavimentando el resto de las vialidades. ¡Urge!

>¡Atención, contadores!

El H. Ayuntamiento de Escuinapa anda en la búsqueda de un contador de esos que no se les escape ni una décima de centavo, pues está dispuesta a recuperar la cartera vencida del predial. Una muestra de que van con todo pa’ sacar la lana y muy seguramente invertirla en mejoras para el municipio, es que ya embargaron a la Asociación Ganadera de Escuinapa y van por los que faltan, pues los morosos tienen cuentas atrasadas desde 80 mil varos hasta el millón de pesos, y como al parecer ya les dieron mucha chance de pagar y nomás no desembolsan nada, se cobrarán a lo chino. Los requisitos pa’ quedarse con la chamba es que además de sacar muy bien las cuentas haga machín pesas, por eso de la cargada de cosas pesadas al momento del embargo cuando los deudores no puedan o no quieran desembolsar el billullo que deben. Quien cumpla con los requisitos favor de llamar al (695) 95 3 00 19, con el mero mero del municipio del sur de Sinaloa, Emmett Soto Grave.

>Tarjetas aromáticas

La raza de la colonia Las Delicias en el municipio de Mocorito anda en busca de raza que quiera servirles de carteros pa que le lleven varias cartitas aromáticas al mero mero jefe de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, Héctor Prado. La idea es que quieren captar los mágicos olores que les dejan los ríos de aguas negras que se han convertido sus calles, para ver si así reacciona y les contesta la petición de repararla porque hay incluso ciudadanos que llaman de 2 a 3 veces por semana y nomás no hay respuesta. Si le interesa esta oportunidad, écheles una llamadita al “fon” 673 735 0831 y ofrézcales un descuentito.

> Obtaculizan el paso

Desahuecando el ala es lo que esperan hagan algunos pescadores que usan el malecón en el campo pesquero El Huitussi, Guasave, como estacionamiento público, y el tramo terminado está obstaculizando. Aunque ahorita con la pandemia no se puede salir mucho, esperan que Mario Figueroa, de Servicios Públicos, empiece a hacer su chamba y les aclare que en algún momento tendrán que quitar sus pangas y carros. O que de plano soliciten su permiso al (687) 871 0380 a ver si los dejan.