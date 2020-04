Contingencia no les permite recuperar lo que les roban

Los vecinos de la colonia 5 de Febrero, en Culiacán, hacen un llamado a las autoridades municipales, en especial al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pues se sienten expuestos ante la delincuencia. Por eso, los afectados le piden al presidente municipal que los apoye, pues además no cuentan con trabajos ni ningún otro tipo de apoyo ante la contingencia sanitaria actual, por lo que les serviría mucho recibir alguna despensa para sobrellevar esta situación. Si usted es otro de los vecinos afectados o su sector está pasando por algo similar, llame al fon (667) 785 0101.

> Que no hacen caso

El gobernador Quirino Ordaz Coppel anda en busca de un rayo que pueda llegar a la mente de cada uno de los sinaloenses, pa ver si así hacen caso de no salir de su casa. Los contagios del COVID-19 ya se dan tan rápido como en la película de Virus, y muchos andan como si nada. Hasta tuvo que quitar el chupe en todos los municipios pa que no haya pretexto pa hacer guateques y frenar esta pandemia. Si usted conoce algún superhéroe que pueda prestárselo, por favor, llame al (667) 758 7000.

> Cortes de agua en medio de la pandemia

Los guasavenses están pero bien encabritados con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, pues señalan que en diferentes sectores los están dejando sin agua debido a reparaciones, las cuales resultan contraproducentes, porque justo ahora es cuando se deben mantener las mejores medidas de higiene, no tienen agua pa cumplirlas, y cada vez son más frecuentes los cortes. De seguir en las mismas, se verán obligados a pedirle explicaciones a la gerente Nubia Puentes al (687) 871 1857, pues de no recibirla, tendrán que organizarse pa juntar agua en vasijas, porque ni de eso les han dado chance al cortarla de un minuto pa otro.

> Pa que no haya pretexto

Se solicita una agenda pa que el departamento de Obras Públicas anote con marcador rojo pa que resalte la tarea del desazolve del cauce del arroyo en la comunidad de Boca de Arroyo, en el municipio de Mocorito, pues en los últimos años la raza ha sufrido inundaciones muy seguido, o al menos un susto sí se ha llevado, por lo que piden que las autoridades se pongan truchas y no se esperen a que pasen las cosas o llegue la temporada de lluvias pa actuar. Si sabes dónde encontrar una agenda, márcale al mero mero del área, Fernando Nájar, al (673) 735 0292.

> Cubrebocas y antibacterial pa todos

Si anda preocupado por el avance del COVID-19 y ya no cuenta con cubrebocas, échele una llamada al alcalde de Mazatlán. El morenista Luis Guillermo Benítez Torres anunció que se repartirá por la calle material preventivo, como cubrebocas y gel antibacterial, pa que los ciudadanos cuenten con los medios pa protegerse ante la enfermedad. Aquí le dejamos el teléfono (699) 982 2111, por si quiere que lo surta de los materiales necesarios.