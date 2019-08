Corren peligro por la falta de un buen puente

Los vecinos de la colonia Progreso exigen al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que ponga un puente que cruce por el arroyo del lugar, ya que esto les ayudaría a prevenir accidentes, debido a que no cuentan con un puente seguro, solo tienen uno pequeño de madera, y en las temporadas de lluvias pasadas ya han presentado problemas, como la familia que fue arrastrada por la corriente debido a las fuertes aguas. Si usted está en una situación similar y quiere hacerle saber el caso al alcalde, llámele al fon (667) 169 76 56.

> Bebidas energizantes

Los que andan en busca de unas buenas bebidas energizantes, de esas que dicen que “te dan alas”, son los de San Blas, El Fuerte, pues dicen que sus caminos están bien amolados y que en cada lluvia es una lata salir a pie, porque las calles ya parecen pantanos. Si usted sabe en dónde conseguir estas bebidas, échele un fonazo al dire de Obras y Servicios Públicos del municipio de El Fuerte, José Orduño Carlón, al (698) 893 03 90, Ext. 117.

> Aporte a la escuela de su hijo

El regreso clases activó la circulación en la ciudad de Guasave, lo que agradecen los padres de familia, quienes hacían maroma y teatro pa encontrar quién les cuidara a los chamacos. Pero deben tomar en cuenta que la escuela es un complemento de su formación, por eso es importante que colaboren en las actividades y las mejoras de los planteles, y que no le saquen la vuelta a dar una cooperación, porque ahora que quedó claro que las cuotas son voluntarias, habrá varios que no den nada, y quizá empiece a haber carencias pa’l mantenimiento. Por eso es importante apoyar, pero como recalcó David Zúñiga, jefe de Servicios Regionales del Petatlán en Guasave, no es obligación, y de exigírselas, pueden ponerles el dedo al teléfono (687) 872 85 86.

> Horario pa’l agua

Se busca raza pa que se ponga a hacer una programación de las horas en las que hay agua potable en la comunidad de Higuera de los Vega, Mocorito, pa que se la entregue a los vecinos y estos sepan cuándo tienen que ponerse truchas y abastecerse, pues señalan que son pocas las horas en las que cuentan con el vital líquido, y pareciera que nomás hay cuando no están en sus cantones. Si te interesa el jale, márcale al gerente de la JMAPAM, Fernando Nájar López, al (673) 735 08 31.

> Está a tiempo

La raza que vive en los márgenes del arroyo Buñigas, en la ciudad de Escuinapa, se encuentra con el Jesús en la boca porque temen que el agua se salga debido a la maleza y la basura que hay en el lugar, lo que provocaría un taponamiento. Ante esto, el alcalde Emmett Soto hizo poco por limpiar este cauce natural, y serán los vecinos quienes pagarán la omisión de la autoridad en caso de que se registre una fuerte lluvia. El presidente municipal aún está a tiempo de corregir este problema, antes de que la naturaleza recobre sus espacios. Quien le quiera echar la mano con maquinaria, puede marcarle al fon (695) 953 00 19. Seguramente se los agradecerá.