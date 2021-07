Deficiente servicio de alumbrado público

Quienes denuncian constantes problemas en el servicio de alumbrado público son los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas por la avenida Patria. Los afectados señalaron que mantienen este problema desde hace varios meses y pese a los reportes con las autoridades municipales, no se ha hecho nada por mejorar la situación que afecta a todos los habitantes del sector. Ante esta problemática, los afectados le hacen el llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que les brinde apoyo y una solución definitiva a este conflicto que enfrentan desde hace tiempo. Si usted es de los vecinos que resultan afectados por la falta de iluminación en las calles de la colonia Lázaro Cárdenas llame al “fon” (667) 7850101.

Se busca de unos cuantos tambos

Atención raza, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) anda buscando de unos cuantos tambos que tengan buena capacidad para almacenar agua pa’ dárselos a los habitantes de la comunidad de Lucio Blanco pues la raza sufre por el vital líquido y andan que no los calienta el sol del calorón que está haciendo. Ahí si usted sabe dónde los puedan encontrar, échele la mano a Japasa y háblele al mero mero de la paramunicipal, Manuel Beltrán Urías, al número 6737320781, pa’ que se arranque a buscarlos y se los dé a la raza mientras solucionan el problema.

Ignoran protocolos

Es un hecho que los comercios informales en la ciudad de Guasave, sobre todo los del giro de venta de alimentos, no aplican al 100 por ciento los protocolos sanitarios y por eso los tiene en la mira el Gobierno municipal, y es que aunque solo deberían tener el 40 por ciento de las mesas de su capacidad máxima, la mayoría no lo hace solo por vender más, sin importarles que se les hagan aglomeraciones de gente. Sería bueno marcar al 68787-2-12-36 con el director de la Vía Pública en el municipio, Mario Figueroa, para ver si ya han sancionado a alguien por esta razón, pues es un hecho que no será fácil convencerlos de hacer bien las cosas.

Más brocas de aguas negras

Los que están hartos de los malos servicios públicos son los vecinos del fraccionamiento Tulipanes, recientemente denunciaron las pésimas condiciones de un terreno de donación, y ahora brotan aguas negras en esa misma ubicación, por Antonio Flores y Olas Altas. Las aguas pestilentes empezaron a salir de dos alcantarillas continuas por las rúas antes mencionadas. Por lo que no aguantan la peste y piden al mero mero de la Japama, Hernán Medina, que les eche la mano con esta bronca, ya que los carros pasan a toda velocidad y chispean todo con el agua sucia. Oiga, no está de más una llamadita al 668 812 0404 pa recordarle de esta situación. ¡Urge!

Suben cifras como la espuma

Las cifras de contagios covid-19 en Mazatlán suben como la espuma, lo que ha metido en serios problemas a las autoridades porteñas, pues ya no saben ni cómo hacerle o qué medidas tomar pa’ parar esto, sin embargo parece que olvidaron que fueron ellos lo que propiciaron el caos, al hacer eventos masivos tras las elecciones y al no poner las medidas de sanidad necesarias a tiempo; ahora están que no saben ni dónde meterse. Si usted es de las personas que tiene propuestas de solución a esta bronca, puede echarle una llamada al presi municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, al 669 915 8000.

