Dejan la chamba tirada por andar de fiesta

Los que quedaron inconformes ante el paro de labores en el Issste fueron los derechohabientes, ya que el día de ayer acudieron al lugar pa recibir atenciones médicas o a surtir recetas, pero en el lugar solo se encontraba un guardia por el área de especialidades, el que informaba a la gente que acudía a cita que no había labores por el festejo del Día del Trabajador del Issste. Ante esto, los afectados le hicieron un llamado al Marcial Silva Gómez, delegado del Issste en el estado, pa que intervenga en la situación que se dio y que haga que, cuando surjan ese tipo de situaciones, se le informe con tiempo a la ciudadanía. Si usted resultó afectado y también quiere reportarlo, llame al fon (667) 759 02 05, y que lo pasen a su extensión.

> Buscando a Linterna Verde

En el ejido Cachoana, de la sindicatura de El Guayabo, en Ahome, andan todos locos viendo qué hacer pa que el superhéroe Linterna Verde se apersone en la comarca pa que con sus poderes ponga luz en todas las calles del ejido, y es que los cachoanenses dicen que de plano no tienen nada de alumbrado en ningún poste y que nomás cae la noche no pueden dar ni un paso afuera de sus cantones por miedo a caerse de tanto borde que hay, pero también porque no saben con quién se van a encontrar, por aquello de la inseguridad, pues. Ahí si usted es seguidor del Linterna Verde y ha hecho contacto con él, échele el fonazo al chaca de Servicios Públicos, Iván Roberto Gálvez Meza, al (668) 816 40 09.

> Semáforos descompuestos

Urgen eléctricos que le entiendan a las mexicanadas pa ver si ellos pueden aventarse el jale de reparar los semáforos que hay en Guasave y que por las noches marcan los tres colores al mismo tiempo, pues al ver que no están funcionando debidamente, la raza no los respeta. Si te interesa la chamba y crees poder con la tarea, échale la llamada al chaca de Vialidad y Transportes, Sergio Iván Zavala, al teléfono (687) 872 41 48.

> Un rápido mensaje

Se solicita un mensajero eficiente pa que se ponga buzo, y en cuanto pase la temporada de lluvias, se arranque a decirle a las autoridades angosturenses que ya es hora, pa que así se lancen a arreglar la carretera que lleva hacia la comunidad de Campo Plata, donde dice la raza que sí han atendido la bronca, pero, cuando lo hacen, llegan las lluvias y todo vuelve a quedar igual o peor. Si te interesa el jale, márcale al mero mero de Obras Públicas, César Zavala, al (697) 734 00 40.

> Promete rápida limpieza

No deje que ese árbol que fue vencido por los fuertes vientos de la tormenta tropical Narda se quede como recuerdo en su colonia. Mejor llámele al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien prometió que en pocos días la ciudad quedaría limpia de los árboles derribados y los desechos que generó el paso del fenómeno. Según el recuento publicado por el Ayuntamiento, fueron 195 árboles los que terminaron en el suelo durante la emergencia. Por eso, aproveche y llámele al (669) 915 80 00.