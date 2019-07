Dejan labor a medias y buscan quién la termine

Los de Servicios y Obras Públicas de Culiacán tienen mucho trabajo por hacer, pues, pese a que ya se había iniciado la limpieza de canales en la ciudad, esto ha dejado mucho que desear. Ante esto, el subgerente de Servicios, Rodolfo Audelo Avilés, solicita personal acostumbrado al trabajo pesado, ya que son muchos los arroyos y canales que necesitan mantenimiento. Si a usted le interesa el empleo y está acostumbrado al trabajo pesado, postúlese en el departamento de Obras o llame al (667) 758 01 01.

> Pa cuándo el nuevo puente

Los ahomenses quieren un puente macizo y que no se rompa con cualquier pequeñez, pa tenderlo entre el Gobierno del Estado y el municipio, porque hasta el momento no existe, como reconoció el propio dire de Obras Públicas de Ahome, José Carlos Grandío Navarro, y no sabe qué chamba está haciendo la dependencia estatal y mucho menos el avance que llevan. ¿Pos qué habrá tumbado este puente? Qué raro. Ahí si sabe de una conexión chacalosa, échele el fonazo a Grandío Navarro al (668) 816 50 06, pa que se lance por ella, ¿sale?

> Cobradores expertos

Se solicitan cobradores de los más tercos y con más experiencia pa que se avienten el jale de trabajar en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, en donde les espera una difícil misión por resolver, pues no pueden sacarle un peso a los morosos y la situación financiera no está pa seguir aguantando adeudos. Si reúnes los requisitos, échale la llamada el mero mero de la Jumapag, Socorro Castro Gálvez, al teléfono (687) 871 18 57. La contratación es inmediata.

> Tremenda escasez

Urgen recipientes de buena capacidad pa llenarlos de agua en la comunidad de El Ébano, en Angostura, ya que la raza dice que es muy poquito el tiempo que cuentan con el vital líquido y hay incluso quienes no se dan cuenta y se quedan nomás viendo lejos, por lo que dicen necesitar que les pongan más atención con este servicio. Si sabes dónde conseguir los artículos deseados, márcale al gerente de la Jumapaang, Ricardo Angulo, al (697) 734 07 22.

> Comprometida hasta los huesos

El vicefiscal de la zona sur del estado, Cruz Alejandro Flores Salazar, fue aplanado por la ola de protestas que encabezaron distintos grupos en el exterior de sus oficinas en la Unidad Administrativa de Mazatlán. Todos los inconformes coincidieron en exigir justicia, ya sea por el homicidio de un familiar o por el que se encuentra desaparecido. Incluso, los desplazados por la violencia en Rosario y Concordia elevaron sus protesta pa pedir a la autoridad que regrese la tranquilidad en sus poblados. Ante esto, el abogado del estado les dio la cara y se comprometió a atender cada caso. Ahora tienen un gran reto, por lo que necesitará de asesoría y buenos investigadores pa rendir buenas cuentas a los ciudadanos que están en su derecho de exigir. Quien le quiera echar la mano al vicefiscal, pueden marcarle al (667) 713 32 00.