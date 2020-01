Desabasto de medicamentos en el Hospital Pediátrico

Quienes exigen soluciones en cuanto a la falta de medicamentos que ocurre en el hospital Pediátrico de Sinaloa, son los padres de familia que tienen a sus hijos internados en el nosocomio, pues desde hace varios meses no pueden realizarse quimioterapias o practicar algunos procedimientos, en especial a niños con cáncer, por la falta de los fármacos. Los afectados señalan que no cuentan ni con guantes ni cubrebocas, que es lo más esencial para el área oftalmológica, por lo que le piden al secretario de salud, Efrén Encinas Torres, vea una alternativa para que la situación mejore. Si usted es de las familias que se ven afectadas por la misma situación y quiere ver una solución llame al “fon” (667) 261 22 86.

> Operativo Sube y baja

La Dirección de Tránsito Municipal en Guasave está llamando a la ciudadanía a sumarse al operativo ‘sube, baja’ que se está implementando a través del departamento de Educación Vial, para evitar que los padres de familia se estacionen en doble fila cuando recojan a sus pequeños en las escuelas, pues aunque es un programa piloto, se busca realizarlo en todas las instituciones. Si tienes alguna idea para mejorar el operativo, puedes comunicarte directamente con el chaca de la corporación, Manuel Blanco, al teléfono 872 18 18. Se te remunerará la colaboración.

> ¡Peligro!

En la ciudad de Escuinapa, la gente, sobre todo quienes andan a pie o en baica, están en riesgo de sufrir un accidente por culpa de la indiferencia de la autoridad municipal, ya que no han acudido a sustituir la tapadera de una alcantarilla que está quebrada, sobre la calle 2 de Abril y Morelos, en el centro de la ciudad se asoma un hoyo en medio de la calle, que si no es visto por los caminantes, podría ser la escena de una tragedia.La raza del sector señala que la autoridad municipal no hace caso a los llamados y el peligro es constante. Están pensando en acudir a la Junta de Agua Potable para hablar con el gerente Juan Manuel Grave Inda, porque de plano marcar al número (695) 953 19 19 no ha funcionado.

> Urgen aromatizantes

La raza de las colonias del surponiente de la ciudad de Los Mochis anda en busca de unos buenos aromatizantes para combatir los malos olores de la basura, pues desde hace más de 2 semanas el camión de la basura no se hace presente en este sector. Si usted sabe en dónde encontrar un buen aromatizante, favor de echarle el fonazo al dire de Servicios Públicos del municipio de Ahome, Iván Gálvez Meza, al (668) 816 40 09.

> Bolita mágica

El que se encuentra en promoción ofreciendo en renta la bolita mágica, la cual anuncia quién ganará en el proceso electoral del 2021, es el chacas del Comité Municipal del PRI, Mario Joaquín Gutiérrez Guerrero. Y es que todo parece indicar que él ya la checó y asegura que en Mocorito el tricolor regresara a la presidencia, y hasta sonríe cuando dice, como si guardará un secretito cuando le preguntan quién sería el candidato a alcalde. Si le interesa la bolita mágica sabelotodo échele un fonazo al 673 735 00 99 con el jefe de los tricolor mocoritense para que le haga una buena negociación.