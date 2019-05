Despedidos de Conafe no se quedan callados

Luego de que la dire nacional de la Conafe les notificara que, por órdenes del presi de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, serían despedidos todos los empleados de confianza, en Sinaloa 18 personas fueron suspendidas de su cargo desde el 30 de abril. Sin embargo, la raza a la que corrieron se manifestó porque dice que no se les despidió formalmente y que no les quieren dar una liquidación, pese a que algunos de ellos han chambeado ahí por muchos años y se les hace muy injusto todo lo que se está haciendo. Si usted quiere más info sobre el caso, llame al fon (672) 727 01 92.

> Malos olores

Los que andan en busca de un buen tapabocas y un destapador son los vecinos del Infonavit Morelos 2, en Los Mochis, pues desde hace varias semanas enfrentan las aguas negras que salen de los drenajes colapsados, y a pesar de que ya se les han puesto diversos reportes a Japama, estos no acuden ni siquiera pa ver lo que pueden hacer. Si usted sabe dónde encontrar lo solicitado, favor de echarle el fonazo al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, Guillermo Blake, al (668) 812 04 04, pa que se jale por ellos.

> Coperacha pa pavimentar

A toda la raza de Guasave, sobre todo a quienes viven en las colonias sin pavimento, se les invita a unirse a la coperacha que se estará recabando en las oficinas del Ayuntamiento pa que de perdida les den una buena raspadita a las rúas y que así estén por lo menos transitables. La coperacha está abierta a toda la ciudadanía y no importa el monto. Si te interesa realizar una buena donación y no tienes cómo ir a las oficinas, échale la llamada al chaca de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López Parra, al teléfono (687) 871 87 09, pa que se mande a algún trabajador a recoger la lana.

> No llega el camión de basura

Se solicitan camionetas doble rodado y raza que quiera ir a chambear en la recolección de basura pa’l rumbo de la comunidad de El Chinal, en el municipio de Mocorito, pues los vecinos aseguran que dicho servicio no llega con ellos y su basura se va acumulando hasta que llega el momento en que se tienen que deshacer de ella, pero no tienen un lugar especial para eso, por lo que la queman al aire libre, generando un gran foco de contaminación. Si te interesa la chamba, márcale al director de Obras Públicas, Alexis Alfredo López, al (673) 735 02 92.

> No les llega el agua

El alcalde de Concordia, Felipe Garzón, anda bien agüitado porque el municipio no recibe ni una gota de agua de la presa Pichachos, pese a que el embalse está en gran parte en territorio concordense. Dice que todo el agua se canaliza a Mazatlán, y ellos sufren por la escasez. Por ello, está pensando en arrendar pipas o pedirle el apoyo al Gobierno del Estado pa cargar agua en la Picachos y distribuirla a sus gobernados. Si alguien tiene vehículos de carga, llámale al alcalde al (694) 968 00 02, y ofrézcale un presupuesto, chance y se anima.