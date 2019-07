Dicen una cosa, pero se nota a leguas otra

Sin duda, uno de los delitos que continúan al alza en Culiacán son los robos a casa-habitación, pues los amantes de lo ajeno siguen haciendo de las suyas en distintas colonias de la ciudad, incrementando en un 152 por ciento durante el primer semestre del 2019, realizando el comparativo con el mismo periodo del 2018, mientras que las autoridades festejan que están a la baja en incidencia delictiva. Si usted ha sido víctima de algún robo en casa o negocio, denuncie pa que las autoridades sean desmentidas o se enteren de los delitos al (687) 715 92 63.

> Magia al rescate

La raza del fraccionamiento Santa Teresa en la ciudad de Los Mochis anda buscando por todos lados a Wanda y Cosmo, de la caricatura Los Padrinos Mágicos, pa que les echen la mano machín con eso de la vigilancia en el sector, porque alegan que los rondines brillan por su ausencia. Ahí si puede y sabe dónde andan los padrinos con el morro que cuidan, el Timmy Turner, échele el fonazo al chaca de la Seguridad en el municipio de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, al (668) 815 27 36, pa ver qué rollo, si los puede contratar o qué onda.

> Sea buen samaritano

En Guasave, se buscan personas de buen corazón que cuenten con máquinas de las que se utilizan pa raspar y aplanar las calles, pa que las presten al municipio y puedan darle una mejoradita a las rúas de distintas colonias de la ciudad en donde las quejas son constantes. Si quieres aventarte la buena obra, solo échale la llamada al chaca de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López Parra, al teléfono (687) 871 87 09.

> Motonetos ruidosos

Se busca quién pueda donar unos tapones pa los oídos con el fin de repartirlos entre los vecinos de la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Salvador Alvarado, pues la raza está harta de cómo andan los motociclistas por las calles del poblado, pues a ratos traen un ruidajo al ir y venir por las calles, por lo que piden una solución a esta bronca. Si sabes dónde conseguir los tapones, échale un fonazo al comandante de Tránsito Municipal, Nedel Ruiz, al (673) 732 39 30.

> Soportando el calor sin agua

El gerente de la Jumapam, Ismael Tiznado, no se la acaba con la bronca del desabasto de agua, pues cada vez más colonias de Mazatlán se suman a la queja por la falta de agua en sus hogares. El día de ayer, colonos de la Benito Juárez, San Francisquito y Universo le cayeron al Palacio Municipal pa exigir a las autoridades que les resuelvan este problema que los está agobiando ante el intenso calor que se dejó sentir en el puerto. Paradójicamente, el gerente está que no lo calienta ni el sol, pues, por más explicaciones que ofrece sobre las causas del desabasto, la raza no le cree y le exigen resultados. Por eso, está buscando buenos asesores pa sobrellevarla, porque amenaza con incrementarse cada día, como la temperatura de la canícula. Cualquier apoyo, háblele al (669) 915 70 00.