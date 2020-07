Dolor de cabeza causa un arroyo

Quienes le hacen el llamado a las autoridades municipales de Culiacán, en especial al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, son los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, ya que por la avenida Francisco Avilés se ubica un arroyo con aguas negras que causa olores muy desagradables, además de que ha sido causa para que se tiren montos de basura en el cauce. Los afectados indican que la mayoría de los servicios públicos fallan en el sector, pues además de tener problemas con el arroyo y aguas negras, también padecen de la falla en el servicio de alumbrado público. Si usted es de los afectados y quiere denunciar la problemática, o bien quiere exponer alguna solución para el sector en conjunto con las autoridades municipales, llame al “fon” (667) 785 0101.

> Café para espantar el sueño

Donde la raza necesita tener siempre sus frascos de café para espantarse el sueño es en el Infonavit Chutamonas, en la ciudad de Guamúchil, pues dicen que siempre han batallado por el agua potable, ya que tienen que madrugar mucho para poder abastecerse del vital líquido en cubetas, tinacos o en lo que puedan, porque si no, se quedan nomás viendo lejos y ya no vuelve a haber agua hasta muy tarde; el caso es que deben sacrificar horas de sueño para poder tener el agua en sus cantones. Si sabes de un buen café para que no les dé sueño a los vecinos mientras agarran agua, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al 673 732 02 29.

>”Toreo” de baches

Transitar por la avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán, se ha convertido en un martirio para los automovilistas, quienes tienen que sortear los trabajos de bacheo mal hechos y las zanjas que quedaron tras la instalación de tuberías de drenaje desde hace varios meses. En más de una ocasión han ocurrido accidentes debido a las deformidades que hay en el asfalto por un pésimo trabajo realizado por personal de la dirección de Obras Públicas en Mazatlán. Preocupado por esta situación, el chaca del departamento, Juan de Dios Garay, está en busca de raza que haga bien la chamba y no solamente deje el pegoste de asfalto como lo vienen haciendo. Quien se anime, lo puede contactar al “fon” (669) 915 8000.

> A limpiar basureros clandestinos

La dirección de Ecología en Guasave busca con desesperación personal que se haga cargo de limpiar los basureros clandestinos que se han formado en muchísimas comunidades, pues la raza se está quejando de manera constante por el cochinero, los animales e insectos que genera la basura, y también porque hasta le prenden fuego como en El Dorado Uno. Si te interesa el trabajo puedes comunicarte con Melquíades Ahumada, el chaca de la dirección, al teléfono: (687) 872 1536.

> ¡Aguas!

El gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf), Javier Solís, necesita del poder de Tláloc mientras la Conagua y Japama brindan el apoyo que puedan para subsanar las necesidades que tiene la comunidad de La Palma en este municipio, luego de que el canal que los abastece sufriera serios problemas de contaminación. Si alguien sabe cómo hacer que llueva mientras llega la ayuda necesaria, favor de comunicarse con el funcionario de la paramunicipal para ayudarlo en esto, al teléfono (698)8930348.