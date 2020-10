Dolor de cabeza causan los baches

Quienes señalan vivir entre constantes peligros viales por tanto bache es la raza del sector de la colonia la Amistad, en Culiacán, pues la calle José Vasconcelos luce una gran cantidad de baches y hoyos que causa un caos vial, además de accidentes; los afectados señalaron que ya no sienten seguridad al transitar por la zona, por lo que le hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial a Manuel Ochoa Salazar, chaca del área de Servicios y Obras Públicas, para que les pongan mayor atención en cuanto a las quejas que interponen y les brinden una solución inmediata ante la problemática que viven desde hace meses. Si usted es de los afectados y quiere denunciar el daño o tiene una solución que beneficiará a todos, llame al fon (667) 785 0101.

>’Toreo’ de orificios

No cabe duda que lo que necesitan en Los Mochis es que el alcalde Billy Chapman cree una nueva agrupación que esté al servicio de toda la raza y que se llame Voluntarios de la Mollera Caída, esto pa que ayuden a arreglar tanta mollera que se destartala al pasar en cualquier patas de hule por el montón de baches que hay por todos lados y que la autoridad alega que no le echa mano porque no hay lana. ¿Qué? ¿se van a esperar a que Dios guarde pase una desgracia más? Por fa, oiga, háblele al presi municipal al fon 668 8164002 pa que lo aconseje sobre la nueva agrupación de la comuna o si le parece como que no debe ser, pos que haga su chamba y tape tanto hoyo que tiene con el Jesús en la boca a todo el mundo, ¡arre!

> ¡Aguas con el hoyo!

Un tremendo hoyo está por el callejón Benito Juárez y calle Cuauhtémoc en Guasave, donde la raza ya ha puesto de todo pa advertir a los peatones y choferes, pero lo que se ocupa en realidad es que Suricio López Parra, chaca de Obras Públicas, ponga manos a la obra en tapar el orificio. Le pueden marcar al teléfono 687 871 8702, que les conteste no es muy seguro.

> Gánate unos pesos extras

El alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, anda en busca de unos buenos cachimberos, pa que le armen algunas cuantas lámparas para iluminar las calles, ya que la raza de la colonia San Pedro dice que no prenden y le temen a los malandros, por lo que andan con el Jesús en la boca al caminar por las calles y ser sorprendidos. Interesados en entrarle al jale, favor de echarle una llamadita al presi al 673 732 2770 para que les dé una chambita y se echen unos pesitos extra al bolsillo.

> ¿Estás sin chamba?

La Dirección de Salud Pública en Mazatlán anda en busca de raza que le quiera entrar macizo a la chamba y no le saque al sol, pues su deber será encargarse de verificar que cada casa del puerto esté tan limpia de aguas estancadas que no haya oportunidad de que se haga criadero de moscos y donde los hay habrá que trabajar el doble de duro pa acabar con estos, pues en el puerto el dengue ya ha cobrado la vida de dos pequeños y no están dispuestos a perder una más. Requisito indispensable, que no le saque si llegan a tardar con la paga. Interesados, favor de comunicarse al 669 136 0269, con Jesús Manuel Santiago Ávila, director del Centro de Salud Urbano en Mazatlán.