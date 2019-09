El alcalde culichi no anda ganando ni una

Se busca una persona pa que oriente y asesore al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya que su forma de brindarle atención a la ciudadanía no ha sido la más adecuada, pues en lugar de brindar soluciones a los culichis, busca culpables. Si usted es bueno pa la organización y pa buscar alternativas pa’l bien de la sociedad, está es su oportunidad, así que llame al fon (667) 169 76 56.

> ¿No los hallan o no los buscan?

Los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome necesitan un mapa que tenga a todas las comunidades de la comarca, porque alegan que no conocen y, por lo tanto, ni saben dónde está el ejido Compuertas. Y es que eso es de lo que se quejan los lugareños, que les dicen que no saben dónde queda. Ellos les piden que vayan a arreglarles el lío de aguas negras que tienen desde hace una semana y que ya se metió hasta el último rincón de sus cantones. ¿Pos qué no serán de Ahome los chalanes de la Japama o qué rollo? Ahí si puede, háblele al chaca de la dependencia, Guillermo Aarón Blake Serrano, al (668) 812 04 04, pa que le diga dónde se consiguen estos mapas pa que compre varios.

> Raza tolerante

Urge personal que maneje muy bien sus emociones, que la tolerancia sea su fuerte y que no se ofenda fácilmente pa que se encargue de recibir las quejas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Guasave. Quien crea poder con la nada fácil chamba, que haga el favor de comunicarse con Trinidad Leyva, chaca del nosocomio, o echar la llamada al (687) 872 06 03. NOTA: Debido a la urgencia, la contratación es inmediata.

> Peligroso camino a casa

Se buscan tranquilizantes pa la raza de Los Achires, en la ciudad de Guamúchil, pues algunos de ellos dicen que tienen que irse a sus cantones cuando ya es de noche, y en el bulevar entre Las Garzas y su colonia está todo en penumbras porque no sirven las luminarias, por lo que se lanzan con miedo de que les vaya a pasar algo. Aparte dicen que las patrullas no pasan mucho por aquellos rumbos y eso los tiene con más pendiente. Si sabes dónde conseguir el medicamento, échale una llamadita al alcalde Carlo Mario Ortiz, al (673) 732 06 38, pa que se pongan las pilas con esta bronca.

> Proponga una obra pa su colonia

Si usted vive en una de esas zonas inundables en el municipio de Mazatlán, échele una llamada al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel. Y es que el mandatario sinaloense anda presumiendo que tan solo en este año se invertirán 300 millones de pesos en obras hidráulicas, con las que se pretende aminorar los problemas que causan las lluvias. Con una propuesta, quien quita y se resuelva el problema de su colonia. Si se anima, aquí le dejamos el teléfono (667) 758 70 00, pa que le llame.