El alcantarillado no podría estar peor

Quien tiene compromisos pendientes con la sociedad y no ha cumplido es el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya que los desperfectos en el alcantarillado de la ciudad, y sobre todo en el Centro Histórico, van aumentando, lo que representa un peligro para la mayoría de los ciudadanos que transitan por las zonas de los daños, en especial durante la temporada de lluvias que se avecina. Si usted quiere denunciar esta situación o quiere ofrecer sus servicios pa apoyar con la reestructuración, llame al fon (667) 169 76 56.

> Tapones pa los oídos

Los que andan en busca de unos buenos tapones pa no escuchar nadita de nada de lo que sucede afuera es la raza de la colonia Bachomo, en Los Mochis, pues ya están bien cansados de que los camiones urbanos hagan desmanes a su paso por el sector y el ruidajo que hacen cada vez que circulan por ahí. Si usted sabe en dónde encontrar unos buenos tapones pa los oídos, favor de echarle el fonazo al secre general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum), Raúl Delgado Bustamante, al (668) 812 0930.

> Trabajo relajante

¿Tienes problemas de ansiedad y estrés? ¿Te urge realizar actividades relajantes y además ganar un dinerito extra? La Dirección de Servicios Públicos tiene la chamba ideal para ti. Se trata de regar las calles que no cuentan con pavimento en las colonias pa mantener aplacada la tierra y que la gente deje de quejarse. Si te interesa, échale la llamada a Rolando Gálvez, al (687) 871 87 00, pa que te comuniquen a su extensión, y el trabajo es tuyo.

> Cochinos e inconscientes

Se buscan mensajeros que avisen en la Coordinación de Ecología de Salvador Alvarado que la raza no agarra el rollo y sigue tirando basura donde le da la gana. Esta vez, donde saltó la liebre fue en el fraccionamiento Canaco, pues señalan que no nomás la tiran, sino que también le prenden fuego, y eso no solo los afecta a ellos, sino también a la raza de Los Mautos. Si te interesa llevar el mensaje, márcale a la coordinadora de Ecología, Karina Camacho, al (673) 732 06 38, pa ver qué se puede hacer.

> Agua olor a mango

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillas de Escuinapa exhortó a los ciudadanos pa investigar de dónde provienen las aguas con fuerte olor a mango que han colapsado las tuberías en los últimos días. El personal de la dependencia tiene la sospecha de que son algunas plantas procesadoras las que tienen algunas conexiones irregulares. Por ello, si usted sabe algo al respecto, llámele al gerente de la Jumapae, Juan Manuel Grave. Aquí le dejamos el teléfono por si se anima: (695) 953 19 90.