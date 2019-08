El transporte urbano sigue dejando mucho que desear

El secre de Vialidad y Transporte, Feliciano Valle, necesita buenos asesores, ya que las quejas y los problemas por los daños en el servicio de unidades de transporte, los asaltos y los malos tratos de algunos chóferes tienen hartos a los usurarios, por lo que el secre solicita urgentemente personal que le ayude a organizar y capacitar mejor a los trabajadores del transporte urbano, pa que así se brinde una mejor calidad en el servicio. Si a usted le interesa la chamba y quiere organizar un proyecto de trabajo pa’l bien de la comunidad, comuníquese al fon (667) 758 72 15 o el (667) 758 7000, Ext. 1482.

> No soportan la peste

Los que andan en busca de unos buenos superhéroes o ya de plano del Chapulín Colorado son los vecinos de la colonia Las Flores 3, en Los Mochis, ya que están hartos de soportar la peste de aguas negras que ya tienen más de un mes sin que ningún chalán de Japama se acerque a arreglar. Si usted sabe en dónde encontrar a un buen superhéroe que le sepa a la plomería y hacer buenas obras, favor de echarle el fonazo al gerente de la Japama, Guillermo Blake, al (668) 812 04 04.

> Caos en el mercado

El problema de embotellamiento parece interminable en el Mercado Municipal de Guasave, ya que, pese a que Tránsito ha puesto en marcha operativos de estacionamiento rotativo y otras estrategias más que no han servido, todo indica que no lograrán nada hasta que los comerciantes dejen de acaparar lugares. Uno que otro está dispuesto a cooperar y dar una que otra serie de placas pa que les peguen una regañadita, pero cuando llaman al (687) 871 18 18, hay mermas, porque con frecuencia no sirve o de plano no contestan.

> Zonas en el olvido

Se solicita un mapa de la cabecera de Angostura pa marcar bien cada una de las colonias y fraccionamientos, pa que los funcionarios se acuerden de algunas zonas que al parecer están olvidadas en cuestión de algunos servicios, pues la raza de Los Laureles dice que pueden pasar hasta veinte días y el carro de la basura nomás no pasa, aparte de que les dijeron que les iban a limpiar el monte alrededor y tampoco se ha visto avance. Si sabes dónde conseguir un mapa, márcale al dire de Obras Públicas, Álvaro Camacho, al (697) 734 00 40.

> Sin excusa ni pretexto

El Ayuntamiento de Escuinapa estrenó ayer una máquina retroexcavadora, la cual utilizará el departamento de Obras y Servicios Públicos pa realizar trabajos que mejoren la calidad de vida de los escuinapenses. El alcalde Emmett Soto entregó las llaves al conductor pa que inmediatamente se pusiera a trabajar. La raza que tenga problemas en su barrio con los servicios públicos, no dude en marcar al Ayuntamiento, quien ya no tendrá excusa pa no hacerlo y dejar los trabajos bien hechos. Los reportes se estarán recibiendo al (695) 953 00 19.