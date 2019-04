El zoológico brilló con la visita de inspectores

Los que ahora sí tienen las instalaciones en buenas condiciones son los del Zoológico de Culiacán, ya que unos especialistas realizaron un recorrido por el parque para verificar que todo estuviera en orden. ¡Y vaya sorpresa! En esa ocasión no había malos olores y todo estaba en buenas condiciones. Vaya usted a saber si solo fue porque vinieron los expertos o porque verdaderamente están trabajando en mantener en buen estado el zoológico. Si usted quiere presentar una queja, o al contrario, hacer comentarios positivos sobre el lugar, llame al fon (667) 715 23 56.

> Es que no les tienen paciencia

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) anda tras el Chavo del 8 pa que saque de su ronco pecho su famosa frase “es que no me tienen paciencia” en el cruce de los bulevares Adolfo López Mateos y Juan de Dios Bátiz, donde la raza está toda encachimbada porque desde hace un mes que hay un cochinero de aguas negras, y lo único que hacen los de la Junta es echarle cal pa la peste. ¡Nombre! De a tiro que se pasan de lanza quejándose de la Japama, si nomás hace 30 días que están aguantando la pestilencia (nótese el sarcasmo, como diría el youtuber político Vicente Serrano). Ahí si sabe cómo puede contactarse con el Chavo, échele el fonazo al chaca de la Junta, Aarón Blake Serrano, al (668) 812 04 04, pa que se haga la machaca.

> A mover los tiliches

El gobierno municipal de Guasave está solicitando con urgencia hombres fornidos que quieran echarse a la bolsa unos pesitos extra pa que se avienten el jale de ayudar a los comerciantes a retirar la mercancía que tienen en la banqueta, pues bloquean el pase al los peatones. Si te interesa la chamba, solo échale la llamada al chaca del departamento de Vía Pública, Mario Figueroa, al fon (687) 871 87 00, pa que te comuniquen a su extensión.

> Vías agujereadas

Se solicita maquinaria y unos viajes de tierra pa emparejar algunas calles del fraccionamiento Las Fuentes, en la ciudad de Guamúchil, porque la raza que circula por ahí en sus naves casi se tumba la mollera debido al montón de hoyos que hay, ya que no están pavimentadas y ni una manita de gato que les dan. Si sabes dónde se puede conseguir lo necesario, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> ¡Aproveche!

Si usted es pescador en el puerto de Mazatlán y aún no se ha inscrito en el Programa de Empleo Temporal, córrale a las oficinas de la administración del Parque Bonfil. El programa cerraba ayer, pero resulta que lo alargarán hasta el día martes por que hubo unas dificultades en las inscripciones. Así que, si usted está interesado, llámele al administrador, Francisco Javier Castillo, al (669) 918 23 33.