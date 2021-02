Empleados de salud exigen pago

Quienes continúan en la búsqueda de que se cumpla con el pago de la compensación salarial al personal de contrato, seguridad social por medio del Issste y la aplicación de la vacuna contra covid-19, son los trabajadores de salud, quienes han acudido constantemente al Palacio de Gobierno para externar sus peticiones al área de secretaria de salud. El secretario general del Sindicato Nacional de Salud sección 18, José Luis Castro Montañez, quien ha respaldado la inquietud de los empleados de salud que se han visto afectados. Si usted es parte de los afectados y busca solución inmediata llame al fon (667) 261 2200 con el secretario de salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres.

> Dile adiós al estrés

Si tienes problemas de estrés y el único modo de calmarte es con el ruido del agua, el departamento de Servicios Públicos de Guasave te tiene la solución y a parte podrás llevarte una lanita extra a casa, lo único que tienes que hacer es regar las calles de la colonias que no cuentan con pavimentación, pues la raza se encabrita por el polvaderón que se levanta y que ensucia todo. Si te interesa solo échale la llamada al mero mero del departamento, Rolando Gálvez, al teléfono 687 872 53 94. Se te proporcionará todo lo requerido para la chamba.

> Urge una buena agenda

Se busca una agenda en la que las autoridades de Salvador Alvarado se anoten muy claritas las peticiones de la ciudadanía para que les vayan dando solución o en su momento no se les olviden, pues pa empezar, la raza de la colonia Renato Vega, en Guamúchil, pide que se rehabilite la calle principal del sector, pues en temporada de lluvias no se puede andar de lo que se hace lodo, y respecto a las lluvias, señalan que temen que no se desazolve el arroyo, pues de no hacerlo pueden sufrir inundaciones esta temporada. Si sabes de una buena agenda, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Soto, al 673 732 06 38.

> Pastillas para la memoria

Los que andan buscando con urgencias unas pastillas pa la memoria y de paso una agenda donde resalten los recordatorios son los vecinos de San José de Ahome, pa ver si con cualquiera de estas dos los de la Japama se acuerdan de las peticiones que les han hecho. Y es que desde hace meses han tenido esta bronca de las aguas negras que brotan de los sanitarios de sus viviendas y les inundan los baños y patios de sus casas. Y si fuera poco tienen un mes que ni las llamadas les atienden y ni se han parado por esta comunidad a echar un ojo. Si tiene algunas para donar o ya de plano hágales el favor de llamarle al mero mero de la Japama, Hernán Medina Soto, al 668 812 0404 pa recordarle de este pendiente, ¡ah!, pero que lo anote no se le vaya a pasar de nuevo.

> Buscan un reloj de alarma

Vecinos del fraccionamiento Sábalo Contry, en Mazatlán, andan en la desesperada búsqueda de un reloj alarma, pues quieren regalarlo al gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) para que le recuerde del brote de aguas negras que ya le han reportado en diversas ocasiones y nomás no tienen solución. Quien sepa donde conseguir un aparatito de calidad, favor de comunicarse de volada al 669 915 70 00, con el gerente general de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez.