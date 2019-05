¿En cuáles obras se ha gastado el dinero?

Después de que no se les hiciera ningún festejo a las empleadas del Ayuntamiento de Culiacán por el Día de las Madres, el secretario general Othón Herrera dijo que no están para malgastar los recursos con los que cuentan y andar regalando el dinero, pues prefieren invertir en obras y gastar en gasolina. Pero vaya usted a saber en cuáles obras invirtieron, ya que no se ha visto nada bueno en la administración actual. Si usted se quiere enterar de las obras, llame al fon (667) 758 70 00.

> Junta celestial

Los que ya de plano están armando una junta con todos los dioses del Olimpo pa que les echen la mano con sus influencias son los del fraccionamiento Los Ángeles, en la ciudad de Los Mochis, pues alegan que de a tiro es puro monte el que los rodea, y con él viven harta inseguridad, sufren por los piquetes de los moscos y temen que se les metan a sus casas animales rastreros y ponzoñosos. Si sabe dónde y cuándo es la asamblea comandada por el Zeus, y a la que van entre otros Apolo, Poseidón y Atenea, pásele el pitazo al chaca de Servicios Públicos de Ahome, Iván Roberto Gálvez Meza, al (668) 816 40 09, pa ver si se organiza y también se junta al movimiento.

> Parece club de la pelea

La Dirección de Seguridad Pública de Guasave busca instructores de boxeo o de ejercicio que tengan excelente condición física y no se atemoricen con fuertes riñas, esto pa que se encarguen de disipar los múltiples agarres que se presentan en la comunidad de Caimanero, pues los vecinos señalan que los fines de semana parece un ring de box. Si te interesa la chamba, échale la llamada al comandante Miguel Ángel Martínez, al número de teléfono (687) 872 12 32.

> Empolvados

Urgen unas pipas con suficiente capacidad pa darle una regada a las calles de la colonia Del Évora, en la ciudad de Guamúchil, por el rumbo de la iglesia de San José, pues como no hay pavimento, las naves que circulan por ahí dejan tremendas nubes de polvo, ocasionando molestias a los vecinos, quienes temen enfermarse de tanto polvo. Además, por ahí también se ubica un jardín de niños. Si sabes dónde conseguir pipas, comunícate con el dire de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> Inseguridad a tope

La violencia en Mazatlán está desbordada. Robos a casa-habitación, asaltos a cuentahabientes y a bancos, robos a comercios y homicidios se han vuelto cotidianos en los últimos días, sin que las autoridades municipales hagan algo pa frenarlo. Ante esto, el recién nombrado secretario de Seguridad Pública Municipal, Ramiro Lizárraga, deberá cambiar de estrategias o de mandos, pa que imponga su autoridad en el puerto, cuyos habitantes demandan cada día mayor seguridad. Quien se quiera apuntar para hablarle al secre de estrategias policiales, márcale al (669) 984 10 87.