En el Issste ya no aguantan el calorón

Quienes decidieron terminar con el silencio y manifestarse fue el personal de la clínica familiar del Issste, ya que al mantener fallas en el aire acondicionado dentro de las instalaciones y después de trabajar tres meses bajo las mismas condicones, personal del Issste pide que solucionen esta situación, ya que, tanto los empleados como las personas que acuden a cita sufren mucho calor. Si usted ha ido a cita o sabe de alguien que puede arreglar los aparatos, llame al dire del Issste, Alejandro Barraza, al fon (667) 759 02 05.

> Rostizados

Los plebes de la Prepa Mochis UAS, que está por la calle Independencia en Los Mochis, quieren poner una rosticería de pollos en los salones 11 y 17 del plantel, porque no aguantan el calorón y sienten que a ellos nomás les hace falta andar a la vuelta y vuelta pa estar en su punto. Y eso mismo creen que puede pasar con los pollos, en lo que las autoridades dejan al cien los aires acondicionados de estas aulas, aunque ya avisaron que ahí la llevan con este lío. Ahí si puede, échele el fonazo al mero chaca de la Vicerrectoría de la UAS en el norte, Toribio Ordóñez Lagarde, al (668) 818 65 38, pa ver si también se apunta en el “bisnes”, o si de plano le mete la chancla al acelerador pa dejarlo bien al tiro.

> Todos quieren apoyos

Donde andan que no caben es en los campos pesqueros es en el municipio de Guasave. Y es que, al enterarse de que el apoyo de Bien Pesca les llegó a los del Cerro Cabezón, todos quieren el beneficio de 7 mil 200 pesos, pues consideran que ellos también tienen derecho al beneficio. Pero no hay fecha pa cuando se haga otra entrega. Y aunque Raúl Elenes, titular de Conapesca, dijo que el pago de apoyos seguiría fluyendo, los interesados no saben con quién dirigirse pa pedir informes. Ahí andan llame y llame al (687) 871 12 12, pero nomás no tienen fechas concretas.

> Ayuda extra

Los que andan bien apurados por que les terminen la subestación son los padres de familia de los alumnos de la primaria de El Ébano, Angostura, porque dicen que no quieren que sus chamacos sufran calor. La lana ya la tienen en la mano y esperan que no retrase más la obra. Si le interesa esta chambita, comuníquese con el mero mero de la Sepyc en la región, Lizandor Sillas Lara, al fon (667) 234 05 42, pa que le ponga un ajuste a los trabajadores y que esté lista pronto.

> Buenos cobradores

Si usted es bueno pa eso de la cobrada y necesita trabajo, quizá deba correrle a la Jumapac, pues el gerente de esta, Sergio Domínguez, dice que los programas pa disminuir la cartera vencida de esa dependencia no han surtido efecto, y cada vez tiene menos recursos pa'l pago de servicios y la ampliación de las líneas de abastecimiento y drenaje. Lo anterior solo aumenta el rezago del municipio de Concordia. Así que, si se anima, llámele al teléfono (694) 968 00 02.