En la López Mateos sufren por fuga de aguas negras

Quienes hacen un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia Adolfo López Mateos, ya que, por las calles Rubén Báez y Jesús Natividad Báez, cruza un arroyo de aguas negras. Y pese a las denuncias correspondientes, ante las dependencias no se ha hecho nada por darle solución. También cuentan con un puente peatonal, pero este se lo ha ido llevando el arroyo poco a poco y no tienen por donde pasar, y ya ha habido gente que se cae al querer cruzar por unos tablones que hay. Si usted es de los afectados o padece de un problema similar, denuncie al fon (667) 758 01 01, Ext. 1215.

> Urgen autos compactos

La raza de la colonia Romanillo en Los Mochis anda en busca de unos autos supercompactos pa poder cruzar por las calles Las Pamas y Enero, donde todos los días se hace un despapaye de camiones empresariales que esperan la salida de los trabajadores de una conocida empresa manufacturera de la ciudad. Si usted sabe dónde encontrar este tipo de camiones, así como los camiones que salen en la peli de Harry Potter que se hacen delgaditos, favor de echarle el fonazo al dire de Tránsito Municipal, Héctor Javier López Tostado, al (668) 815 6890

> Aquí hay chamba

La Dirección General de Obras y Servicios Públicos en Guasave está buscando con urgencia raza que necesite chamba y que no le importen los horarios ni los cambios de clima, pues con tanta queja por el mal estado de las calles en todo el municipio, urge la contratación. Empezarían con las calles de la comunidad El Platanito, en donde la gente ya está encabritada de que algunas rúas estén intransitables. Si te interesa, échale la llamada al bueno de la dirección, Mauricio López Parra, al fon (687) 871 87 00, pa que te comuniquen a su extensión.

> Invocación a Tláloc

Se busca quién sepa hacer la danza de la lluvia pa ver si en esta semana cae una buena precipitación pa que los productores de Angostura puedan relajarse sabiendo que contarán con el agua necesaria pa este ciclo agrícola, ya que temen que no caigan buenas lluvias y no haya suficiente agua para riego. Y lo peor del caso es que, como en esta zona se abastecen principalmente de la presa López Mateos, y esta no llega ni al 40 por ciento de su capacidad, la cosa se puede poner fea. Si sabes de alguien que le sepa a esta danza, márcale al mero mero del Módulo de Riego 74-1, Wilfrido Bejarano, al (697) 734 02 22.

> Le falta pila

Que alguien le regale un energizante al alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Después de sus descansos dominicales, se le nota distraído y disperso. Ayer, en el Lunes Cívico que se llevó a cabo en la primaria Luis Donaldo Colosio, se le olvidó su discurso, el nombre de algunos presentes y, para colmo, pasó un día bochornoso cuando anunció la donación de ocho minisplits al plantel y los maestros se indignaron cuando cayeron en cuenta de que solo habían llevado los cartones pa la foto. Si se anima, aquí le dejamos el teléfono pa que se pongan de acuerdo: (669) 915 80 00.